Posta güvercinleri birincilik için havalandı

Adana, Osmaniye, Antalya, Hatay ve Mersin'den 300 posta güvercinin katılımıyla düzenlenen Posta Güvercinleri Uçuş Yarışması'nın ilk etabı için kuşlar Kadirli Belediyesi önünden gökyüzüne salındı.

Yarışmada, 5 etapta yaklaşık bin 380 kilometrelik mesafeyi kat ederek ilk üçe giren güvercin sahipleri altınla ödüllendirilecek.

Osmaniye Amanos Posta Güvercinleri Sevenler Derneği Başkanı YunusAkdağ, yaptığı açıklamada, yarışmanın 5 etaptan oluştuğunu ve kuşların ayaklarındaki barkod ve seri numaralarıyla ayırt edilebildiğini belirterek, "Bu sayede her kuşun kime ait olduğu, nereden geldiği, nereye gittiği belirlenmiş durumda. Kadirli'den başlayan yarışmamız, 6 Mayıs Pazar günü Antalya etabı ile sona erecek." dedi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ise posta kuşu yarışlarına ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Kadirlimizde güvercin uçurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle güzel bir etkinliğe ve spora ev sahipliği yaparak destek verdik. Tüm yarışımacılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA