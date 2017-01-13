Polis televizyondan 'dolandırıcılık' uyarısında bulundu

Ünye ilçesinde meydana gelen ilk olayda Y.T. (24) adlı dolandırıcı eski fındık tüccarı olduğu öğrenilen İsmail Bayıroğlu'nu (74) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı.

Y.T. konuşmasında acil paraya ihtiyacı olduğunu belirterek, İsmail Bayıroğlu'ndan adrese geleceği kişiye para verilmesini istedi. Bir süre sonra Bayıroğlu, evine gelen dolandırıcıya yaklaşık 165 bin lirayı teslim etti.

Diğer olayda ise K.T. (20) adlı dolandırıcı Altınordu ilçesinde ikamet eden Nafiye Kuvan'ı (86) arayarak aynı yöntemle 35 bin lirasını aldı. Olayın ardından dolandırıldıklarını anlayan Bayıroğlu ile Kuvan polise başvurarak şikayetçi oldu.

Olayın ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri dolandırıcılardan K.T'yi Ordu'da kaldığı otelde, Y.T. ise Şanlıurfa'da yakalandı.

Vali vatandaşları uyardı

Öte yandan, Ordu'da telefonla dolandırıcılık olaylarının artması üzerine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, sosyal medya hesabından, "Ordu'da zaman zaman farklı GSM operatörleri kullanılarak vatandaşlardan kimlik veya banka hesap bilgileri isteniyor. Arayan dolandırıcılar Valilik, Emniyet Müdürlüğü veya Cumhuriyet Başsavcılığı adına para veya kontör talep ediyorlar. Bu yöntemle vatandaşlarımız dolandırılmak suretiyle haksızlığa maruz kalmaktadır. Bu tarz telefon görüşmelerine vatandaşlarımızın itibar etmemeleri, 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İmdat hatlarına haber vermeleri kamuoyuna duyurulur." dedi.

Polis televizyondan Orduluları uyardı

Bu arada, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Murat Petek ise kentteki yerel televizyonlara telefonla bağlanarak vatandaşlardan dolandırıcılara karşı dikkatli olmasını istedi. AA