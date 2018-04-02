Otizmli çocuklar fidan ve çiçek dikti

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Diyarbakır'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde engelli çocuklar ve vatandaşlara yönelik kurulan "Engelsiz Yaşam Parkı"nda otizme dikkat çekmek için etkinlik gerçekleştirildi.

Aileleriyle parka gelen otizmli çocuklar, burada daha önce hazırlanan alanlara fidan ve çiçek dikti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şakir Yaman, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle düzenledikleri etkinlikte otizmli çocuklarla bir araya geldiklerini belirtti.

"Parkımız engelli vatandaşlarımıza açıktır"

"Otizm bir hastalık değil bir farklılıktır." diyen Yaman, yıl boyunca otizmli çocuklar için sportif faaliyet, gezi, sinema ve tiyatro etkinlikleri düzenlediklerini aktardı.

Yaman, açılışı yapılan parkta çocuklar için spor ve oyun grupları bulunduğunu, aileleriyle dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri bir alan oluşturulduğunu dile getirerek, "İster çocuk ister yetişkin olsun parkımız bugünden sonra engelli vatandaşlarımıza açıktır." dedi.

Etkinliğe otizmli oğlu Berzan Men ile katılan Tuba Men, etkinlikle çocukların sosyalleştiğini anlatarak, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Men, bu tür çalışmaların devam etmesini istediklerini ifade ederek, "Çocuklarımız özel çocuklar ve sürekli eğitim görmeleri, sosyalleşmeleri gerekiyor. Bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Otizmli Men de yetkililere teşekkür etti.

Gökyüzüne mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı

Merkez Yenişehir ilçesinde ilk, orta ve lise düzeyinde otizmli çocuklara eğitim veren İbn-i Sina Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte de çocuklar mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Merkezde eğitim alan çocuklardan otizmli İbrahim Erdoğmuş'un şarkı söylediği, Yusuf Öztekin'in ise piyano çaldığı etkinlikte çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle halay çekti.

Sinevizyon gösterisi ve otizmli çocukların el becerilerinden oluşan serginin gezildiği etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

İbn-i Sina Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Necmettin Can yaptığı açıklamada, okullarında 90 otizmli çocuğa eğitim verdiklerini söyledi.

Otizmli çocukların çok özel olduğunu aktaran Can, bu çocuklara yönelik farkındalığın 2 Nisan ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

"Bu çocuklar için iş okulu açılmasını talep ediyorum"

Can, otizmli çocukların bazı sorunlarının olduğuna dikkati çekerek, "Diyarbakır'da iş uygulama okulumuz bulunmuyor. Çok sayıda otizmli çocuğumuz var. Bu çocukların birçoğu eğitim ve öğretimden yararlanamıyor. Bu sorunların dile getirilmesi için bu özel günler vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Velilerden Mine Onur, 17 yaşında otizmli bir oğlunun olduğunu dile getirerek, bugün bu özel çocukların ne kadar mutlu olduğunu gördüklerini ifade etti.

Otizmli çocukların sosyalleşmesi için normal çocuklarla bir araya gelmeleri gerektiğine işaret eden Onur, şunları kaydetti:

"Sadece 2 Nisan'da değil tüm günlerde otizmli çocukların hatırlanmasını istiyoruz. Lütfen 365 gün boyunca bu çocuklarımızı görelim, bu çocuklara özenle yaklaşılması gerektiğini bilelim. Bu yıl okuldan 9 öğrenci mezun olacak. Bu çocuklar için iş okulu açılmasını talep ediyorum."

6 yıldır otizmli çocuklara eğitim veren öğretmenlerden Sevda Aslan, bu özel çocukların her zaman tanınması ve hissedilmesi gerektiğini kaydetti.

Etkinliğe, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcıları Hacı Cebe ve Ahmet Salduş, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA