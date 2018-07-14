Olimpiyatlarda madalya alan liseli dahiler yurda döndü

Romanya Cluj'da 59. Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında altın, gümüş ve 4 bronz madalya kazanan, lise öğrencilerinden oluşan kafile, İstanbul'a geldi.

Altın madalya kazanan Nurullah Giray Kuru, matematik olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil ettikleri için gururlu olduklarını söyledi.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek için 1 yıldan fazla çalıştılar

Nurullah Giray Kuru, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek için bir yılı aşkın süredir zorlu maratonlardan başarıyla geçtiklerini söyledi.

"Çeşitli elemelerden sonra 6 kişilik takımla olimpiyatlara katılmaya hak kazandık. Bu olimpiyatlar lise öğrencilerine yönelik düzenleniyor. Bu sene milli takımımızda İstanbul ve Denizli'den iki, İzmir ile Antalya'dan bir öğrenci vardı. Olimpiyatlarda size iki gün boyunca ayrı ayrı her gün üçer soru veriliyor. Bunları çözmek için bir günde 4,5 saatiniz var. 107 ülkeden 600 öğrenci bu soruları çözmek için salonda canla başla mücadele verdi. Olimpiyatlarda ben altın madalya kazandım. Arkadaşlarımdan Mehmet Ali Yıldırım gümüş madalya elde etti. Halil İbrahim Gözeten, Halil Özkan, Ömer Topaloğlu ve Özgen Şafak Karakuş bronz madalya kazandı."

"TÜBİTAK maddi olarak bizi her zaman destekliyor"

Nurullah Giray Kuru, gelecek yıllarda daha iyi dereceler elde edeceklerini ifade etti.

"İleride matematiğin yanında bilgisayar mühendisliğine de devam ederek, önümüzde farklı seçenekler olacaktır. Akademisyen olarak bilimi ilerletmek veya iyi bir mühendis olarak insanların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyorum. TÜBİTAK maddi olarak bizi her zaman destekliyor. Bireysel çabalarımızın yanı sıra öğretmenlerimiz de bizi çok destekliyor. Aynı zamanda Ulusal Matematik Olimpiyat Komitemiz de var. Çeşitli üniversitelerden çok saygın profesörler bizi hazırlamakta yardımcı oldular."

Kaynak: AA