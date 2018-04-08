Okuma yazma hayalini 82 yaşında gerçekleştiriyor

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Sabuncular Mahallesi'nde oturan Necmiye Günaydın 7 çocuk, 13 torun sahibi. Çocukken, küçük kardeşlerine bakmak için okula gidemedi. Evlendikten sonra da, engelli olan ikinci çocuğunun bakımını üstlendiği için okul hayaline kavuşamadı.

Günaydın'ın bir torunu okuyup savcı oldu.

Necmiye Günaydın da, okuma yazmayı öğrenebilmek için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan seferberlik kapsamında, Çayeli Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı kursa müracaat etti.

Yetkililer, engelli çocuğu olduğu için evden çıkamayan Necmiye Günaydın'a okutman tahsis etti. Okutman olarak görevlendirilen Fikriye Köse, haftanın üç günü minibüsle evine gittiği Necmiye Günaydın'a, günde 4 saat eğitim veriyor.

82 yaşındaki kadın, okuyamamanın üzüntüsünü hep yaşadığını ancak bundan dolayı kimseye kırgın olmadığını söylüyor.

"Halk Eğitim Merkezi tarafından kurs açıldığını öğrenince başvurdum ama engelli çocuğum olması nedeniyle benim kursa gitme imkanım yoktu. Devletimiz sağolsun, benim gitme imkanım olmadığı için öğretmen haftada üç gün evime geliyor. Dersleri evde alıyorum."

"Bir an önce okumak istiyorum"

Necmiye Günaydın, herkese örnek olacak okuma yazma öğrenme hayalini 82 yaşında gerçekleştiriyor.

"Eve gelen hiçbir evrakı anlamıyorum. Bunun eksikliğini çok çektim. Bir an önce okumak istiyorum. Televizyonun yazılarını tanımak istiyorum. Hastaneye gittiğimde hiçbir yazıyı okuyamıyorum. Başkanlarına sorduğum için çok sıkılıyorum. Telefonla başkası beni arıyor ama ben kimseyi arayamıyorum."

Günaydın, harfleri tanımaya başladığını anlatarak, "Hiçbir harfi tanımıyordum ama artık bazılarını tanıyorum. Yaşlı olduğum için bazen başaramayacağım endişesini taşıyorum ama okudukça hoşuma gidiyor. Öğrenmek için gayret ediyorum. Başladım ve başarmak istiyorum" dedi.

"Necmiye teyze okumanın yaşı olmadığını gösterdi"

Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen okutman Fikriye Köse, Günaydın'la haftada üç gün çalışıyor.

Necmiye Günaydın'ın okumaya çok hevesli olduğunu anlatan Köse, "Kapıyı çaldığımda 'kızım gelmiş' diye beni karşılıyor. Okumaktan çok inanmanın yaşı yok. Necmiye teyze de bunu ispat etmiş oldu. Necmiye teyze önce inandı ve ardından okumanın yaşı olmadığını gösterdi" dedi.

Köse, eğitimlerin zor başladığını ama çok iyi bir noktada olduklarını söyledi.

"Necmiye teyzemiz 6 tane harf öğrendi. Öğrendiği harflerle şiirler okuyabiliyor. Harfleri birleştirebiliyor ayrıca ismini yazmayı öğrendi. Yaş itibariyle zorlansak bile Necmiye teyzenin yaşanmışlıklardan kaynaklı okuma isteği çok ileride. Bu da bizim daha azimle çalışmamızı teşvik ediyor. Böyle bir şeye vesile olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum."

Kaynak: AA