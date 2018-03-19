Öğrenciler eski oyunlarla teknolojiden uzak duruyor

Kayseri OSB Teknik Koleji'nin koordine ettiği "Çık Dışarıya Oynayalım" projesiyle, öğrenciler eski oyunlar oynayarak teknoloji bağımlılığından uzak durmaya çalışıyor. Her hafta çarşamba günleri okulun bahçesinde buluşan öğrenciler, nostaljik şarkılar eşliğinde birdirbir, seksek, yakar top ve beştaş gibi oyunlar oynuyor.

Eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, etkinlik boyunca cep telefonlarını kullanmıyor. Kayseri OSB Teknik Koleji öğretmenleri de öğrencilere eşlik ediyor.

Okul yönetimi, çocukların teknolojiyi yerinde ve zamanında kullanması ve çocukları teknolojinin zararlı etkenlerinden uzaklaştırmak için böyle bir uygulama başlattı. Yaklaşık 5 ay önce başlayan projeye çok sayıda öğrenci ilgi gösteriyor.

Proje hakkında bilgiler veren Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas, "Eski mahalli oyunları öğrencileri öğretmek, bir sonraki kuşaklara da bu oyunları aktarmalarını sağlamak amacıyla yaptığımız bir projedir. Bu faaliyetlerin yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Projemizde 28 tane oyun belirlendi. Şu anda öğrencilerimiz birdirbir oynuyor. Yakar top, beş taş, yedi taş gibi oyunların hepsi öğrenciler tarafından her hafta Çarşamba günü boş zamanlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin hiç birinin elinde cep telefonu yok" dedi.

Öğrenci Ömer Can Lekesiz de, "Bu proje kapsamında cep telefonlarımızdan uzak durarak arkadaşlarımızla beraber eğleniyoruz. Telefonlardan uzak kaldığımız için arkadaşlarımızla daha da sohbet eder hale geldik. Okulda bazen ister istemez sıkılabiliyoruz ama bu proje ile okuldaki zamanımız daha iyi geçiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA