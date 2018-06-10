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Nikahları 450 metre yükseklikte kıyıldı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, 450 metre yükseklikteki cam terasta nikah töreni düzenlendi.

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Nikahları 450 metre yükseklikte kıyıldı

Çatak Kanyonu Cam Teras'ta, Gülay ve Ali Tosman çiftinin nikahlarını Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek kıydı.

Civelek, nikah mekanı olarak cam terası tercih etmelerinden dolayı gençlere ve ailelerine teşekkür ederek, mutluluklar diledi.

Nikahın kıyılmasının ardından çift ve misafirler cam terasın üzerinde çiftetelli oynadı.

Genç çift duygularını, "450 metre yüksekte mutluluktan uçuyoruz" diyerek dile getirdi.

"İlçemizin turistik bir mekanını kullanmaktan mutluyum"

Gelin Gülay Tosman çok mutlu olduğunu anlatarak, "Özellikle ailem nikahın cam terasta kıyılmasını çok istedi. Ben de ilçemizin turistik bir mekanında nikahımızın kıyılmasından dolayı çok mutlu oldum" dedi.

Damat Ali Tosman ise, "Bu mutlu günümüzü ilçemizin turistik bir mekanında yapmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: AA
Etiketler: kastamonu, Cam Teras, azdavay, Nikah
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