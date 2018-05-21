NASA'dan ödül alan kardeşler "destek" bekliyor

Ankara'nın Batıkent semtinde yaşayan Yüksel ailesinin 17 ve 18 yaşlarındaki oğulları Onur ve Serhat, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Türkiye ayağı ile ODTÜ iş birliğinde Nisan 2017'de düzenlenen NASA Uzay Uygulamaları Yarışması'nda (NASA Space Apps Challenge) ikinci oldu. NASA, "Mars Toprağından Oksijen Üretimi" projeleriyle başarı yakalayan kardeşleri yurt dışında dil eğitimi ile ödüllendirdi.

Kazandıkları ödülün sevincini yaşayan kardeşler, karşılarına çıkan yol ve konaklama masrafları nedeniyle hayallerini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Ekonomik imkansızlıklar nedeniyle NASA'dan kazandıkları ödülü kullanamayan çocukları için çaldığı bir çok kapıdan sonuç alamayan anne Ebru Yüksel (40), oğullarının iyi eğitim alabilmesi için destek bekliyor.

Ev hanımı olan 40 yaşındaki Yüksel, 18 yıllık evliliğinin meyvesi iki oğluyla gurur duyduğunu vurguladı.

Yüksel, "Oğullarım, ODTÜ ve NASA'nın ortak hazırlamış olduğu bir proje yarışmasına katıldılar ve Türkiye ikinciliği elde ettiler. Çok da güzel bir ödül kazandılar. Yurt dışında dil eğitimi elde ettiler fakat maddi imkansızlıklardan dolayı gönderemedik çocuklarımızı. 'Nasipte yokmuş' dedik." ifadesini kullandı.

"Veli toplantılarına gururla gidiyorum"

Çocuklarının Londra'da kazandıkları dil eğitiminde konaklama giderlerinin karşılanmasının istendiğini belirten Yüksel, "Oğullarımın ürettikleri proje kendi fikirleriydi, Mars toprağından oksijen üretmek üzerineydi. 236 kişiyle yarışıp ikinci oldular. Çocuklarımın başarılarını yaşamak gerekiyor gerçekten. Veli toplantısına gittiğimde gururla gidiyorum. Hep böylelerdi, umarım bundan sonra da böyle olurlar." dedi.

“Masraflar çocuk başına 10 bin lirayı buluyordu”

Yüksel, çocukları için birçok yere başvurduğunu kaydetti. Yenimahalle Kaymakamlığının uçak biletlerini karşılama sözü verdiğini ve bu süreçte Uğur Mumcu Mahallesi muhtarı olan Cennet Yağmur'un da kendileri için birçok girişimde bulunduğunu anlatan Yüksel, "Maalesef uçak bileti dışında kalan konaklama, harçlık gibi masrafları da göze alamadım. Diğer masraflar aşağı yukarı çocuk başına 10 bin lirayı buluyordu. Bu benim için çok büyük bir külfetti." diye konuştu.

"En güzel mutluluk, onların varlığı"

Eşinin esnaf olduğunu belirten Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şartlar çok zor, iki tane çocuk okutmak zor gerçekten. Fakat onların okuması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ama bir yerde kalıyor tabii. Bir sürü zorluk var elbette ama anne olmak hepsini unutturuyor. Allah herkese nasip etsin böyle çocuklar. Onlarla gurur duyuyorum. Ödül kazandıkları için değil, her yönleriyle gurur duyuyorum. İyi ki varlar. Onlar olunca ne zenginlik ne fakirlik, hiçbir anlamı kalmıyor. En güzel mutluluk, onların varlığı."

Ebru Yüksel, üniversiteye hazırlanan evlatları ve onlarla aynı kaderi paylaşan diğer başarılı gençler için "Devlet büyüklerinden, iş adamlarından çocuklarımı okutabilmek için destek bekliyorum. Gerçekten okumak isteyen çocukların ellerinden tutmalarını istiyorum. Çocuklarımın istedikleri yerlere ulaşabilmeleri, iyi üniversitelerde okuyabilmeleri için destek bekliyorum." çağrısında bulundu.

Onur pilot, Serhat fizikçi olmak istiyor

NASA ödülünü kardeşiyle birlikte kazanan 18 yaşındaki Onur Yüksel de Türkiye ikincisi olmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

"Kazandığımız ödülü kullanabilmek, güzel yerleri gezip görmek isterdim." diyen Yüksel, kendileri için didinen annesiyle gurur duyduğunu vurguladı.

Yüksel, geleceğe yönelik hayalini, "Benim küçüklüğümden beri hayalim pilot olmak. Fakat sivil pilotluk istediğim için biraz o da masraflı bir iş. Bunun için burs veren eğitim üniversiteleri oluyor. İnşallah oraları düşünüyorum. Pilot olmayı çok istiyorum." sözleriyle anlattı.

17 yaşındaki Serhat Yüksel ise Mars toprağından oksijen üretme projesinin küçük bir fikirle başladığını, ardından projeye dönüştüğünü belirterek, "Mars toprağını su ve elektrikle işleyip yenilenebilir halde oksijen üretilmesine yönelikti projemiz. Yarışma konsept olarak 48 saat sürüyor. 48 saat boyunca uyumuyorsunuz, projeyi geliştiriyorsunuz." bilgisini paylaştı.

"Hayalim, fizikçi olmak. Astrofizik, uzay fiziği, uzay mühendisliği gibi alanlar düşünüyorum." diyen Serhat Yüksel, annesine kendileri için verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

Yüksel, "Annem bizim bu projelerimizi, kendimize olan güvenimizi hiçbir zaman küçümsemedi. Arkamızda durdu. Bize destek, güç verdi. Herkesin annesi kendine göre en iyisidir ama bana göre de annem, en iyisinin de en iyisi." diye konuştu.

Kaynak: AA