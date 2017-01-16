  • 16 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.806
    EURO 4.037
  • BIST 81711.69
    ALTIN 147.139
Buradasınız : » » Muhtarlar tepki amacıyla dolarları yaktı

Muhtarlar tepki amacıyla dolarları yaktı

Adıyaman'da bir grup mahalle muhtarı, tepki amacıyla dolar yaktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muhtarlar tepki amacıyla dolarları yaktı

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ile bazı muhtarlar, Turgut Reis Mahalle Muhtarlığı önünde toplanarak, doların Türk lirası karşısında değer artışını protesto etmek için dolar yaktı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını belirterek, vatandaşlardan dövizlerini bozdurmaya davet etti.

Hain saldırıların 15 Temmuz sonrası ekonomik olarak da sürdüğünü aktaran Taş, şöyle konuştu:

"Dolar ülkemizde alıp başını gidiyor. Vatandaşlarımızı ve ülkemizin zor duruma düşürmek amacıyla ülkemize ekonomik anlamda saldırılar devam etmektedir. Adıyamanlılar olarak Resimiz Erdoğan'ın yanındayız. Kendini 1 dolara satan alçaklara sesleniyorum, para için vatan satılmaz. Canımızı veririz ama vatanımızı vermeyiz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar ülke ekonomisi üzerine saldırırsanız saldırın, evimizdeki yatağı, yorganı satarız ama asla ve asla dolara girmeyeceğiz. Ülke ekonomik anlamda baskı altındadır, saldırı altındadır. Bütün Türk milleti bir an önce bir olup dolarlarını, altınları bozmak zorundadır. Türkiye üzerinde büyük bir oyun oynanıyor ve biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Şu görmüş olduğunuz paralar onların şerefi, onların haysiyeti, kişiliğiyse tüküreyim onların şerefine. Bu parayla bizleri asla satın alamazlar." AA

Etiketler: Adıyaman, dolar, muhtar, Türk Lirası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER