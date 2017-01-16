Muhtarlar tepki amacıyla dolarları yaktı

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ile bazı muhtarlar, Turgut Reis Mahalle Muhtarlığı önünde toplanarak, doların Türk lirası karşısında değer artışını protesto etmek için dolar yaktı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını belirterek, vatandaşlardan dövizlerini bozdurmaya davet etti.

Hain saldırıların 15 Temmuz sonrası ekonomik olarak da sürdüğünü aktaran Taş, şöyle konuştu:

"Dolar ülkemizde alıp başını gidiyor. Vatandaşlarımızı ve ülkemizin zor duruma düşürmek amacıyla ülkemize ekonomik anlamda saldırılar devam etmektedir. Adıyamanlılar olarak Resimiz Erdoğan'ın yanındayız. Kendini 1 dolara satan alçaklara sesleniyorum, para için vatan satılmaz. Canımızı veririz ama vatanımızı vermeyiz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar ülke ekonomisi üzerine saldırırsanız saldırın, evimizdeki yatağı, yorganı satarız ama asla ve asla dolara girmeyeceğiz. Ülke ekonomik anlamda baskı altındadır, saldırı altındadır. Bütün Türk milleti bir an önce bir olup dolarlarını, altınları bozmak zorundadır. Türkiye üzerinde büyük bir oyun oynanıyor ve biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Şu görmüş olduğunuz paralar onların şerefi, onların haysiyeti, kişiliğiyse tüküreyim onların şerefine. Bu parayla bizleri asla satın alamazlar." AA