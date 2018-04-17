'Minik pazarcılar' büyükleri aratmadı

Samsun'da anaokulu öğrencileri, pazarcı kıyafeti giyip semt pazarında çalıştı.

Etkinliğin amacı, öğrencilerin paylaşmayı, dostluğu ve arkadaşlığı öğrenmesiydi.

Halide Edip Adıvar Anaokulu yönetiminin "pazar yeri" adını verdikleri etkinlikte, öğrencilerden bazıları pazarcı, bazıları da zabıta görevlisi oldu.

Bu yıl beşincisi düzenlenen etkinlikte minik pazarcılar, satış yaparken büyüklerini aratmadı.

Minik öğrenciler, pazarda meyve sebze ile kuru gıdalar sattı.

Okul müdürü Sema Ateş, "Çocuklarımız, elde ettikleri gelirin bir bölümü ile Anneler Günü'nde annelerine hediye alacak. Kalan bölümünü de okul sonunda yapacakları etkinliklerde harcayacaklar" dedi.

Küçük öğrencilerse etkinlikten keyif aldılar.

Kaynak: AA