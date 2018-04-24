Meslek Lisesi öğrencilerinden yaşlılara "bakım-onarım" desteği

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki meslek liselerinin öğrencileri, mahallelerinde bulunan yaşlıların evlerindeki bakım ve onarım işlerini gönüllü yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün "Meslek Lisesi Öğrencilerimiz Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler, yaşlılara destek oluyor.

Projeye, Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Halit Narin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Türk Tekstil Vakfı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Elektrikten mobilyaya ve tesisat işlerine kadar pek çok tamirat işi yapıyorlar.

Öğrenciler bu davranışlarıyla halktan da tam not aldı.

"Projenin çok faydalı olduğunu düşünüyoruz"

Halit Narin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin 11. sınıf öğrencileri Samet Göndelen ve Emirhan Koyun, Bağlık Mahallesi’nde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Cemal Kurtuluş'un evindeki tamirat işlerini yaptı.

Evdeki ışık anahtarları ve prizleri değiştiren öğrenciler, tüm lambaları ve duylarını tamir etti.

Öğrenciler bu sayede hem stajlarını yapıyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı oluyor.

Halit Narin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Güldez, okul olarak başlatılan projeye canı gönülden destek verdiklerini söyledi.

Öğretmenler ve öğrenciler projeyi hayata geçirebilmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla kaymakamlıktan ve muhtarlıktan ihtiyaç sahibi vatandaşların listesini aldı.

"Daha sonra bu liste doğrultusunda, bu vatandaşlarımızla ön telefon görüşmesi yaptık. Bu telefon görüşmesinin ardından da vatandaşlarımıza bir ziyarette bulunduk ve evlerindeki ufak onarım ihtiyaçlarını tespit ettik."

Güldez, tamamı gönüllük esasına dayanan proje için öğrenci velilerinden de gerekli izinleri aldıklarını söyledi.

"Öğretmen ve öğrencilerimizle bu vatandaşlarımızın evlerine ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Vatandaşlarımızın bu tür ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin, kendi alanlarındaki stajlarını tamamlarken aynı zamanda Değerler Eğitimi Projesi ile yardımseverliği, hayırseverliği yaparak, uygulayarak öğrenmiş olduklarını düşünüyoruz. Bu projenin çok faydalı olduğu kanaatindeyiz. İnşallah bu tür ihtiyacı olan ailelerimiz ile buluşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA