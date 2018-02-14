Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Radyo ve Gramofon müzesi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, radyo ve gramofonların depolandığı Sanat Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kenti müzeler şehrine dönüştürdüklerini belirtti.

Şehrin fuarlarıyla öne çıktığını, şimdi ise müzeleriyle dikkati çektiğini anlatan Çakır, Fotoğraf Makinesi Müzesi ve Kent Müzesi'ne ilginin her geçen gün artığını ve binlerce kişiyi ağırladıklarını ifade etti.

"40 yaşın üstünde herkesin bir anısı var"

Özellikle 40 yaşın üstünde herkesin bir anısı olan radyo ve gramofonları bir araya getirdiklerini aktaran Çakır, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 700 civarında radyomuz temin edildi. Bunun devamı da gelecek. Gerçekten çok farklı radyo türleri var. Estetik, farklı yapıları olsun çok dikkat çekici ürünler var. Yaşları 120 yıla kadar varan radyolarımız var. Fransız radyoları var... Aslında farklı ülkelerde üretilen radyoları değerli hemşehrilerimize, misafirlerimize sunacağız. Radyoyla ilgili çok güzel hatıralar var. Bunu sadece radyonun sergilendiği bir alan değil o süre içerisinde radyonun topluma etkisini de bu müzede anlatmış olacağız."

"Ürünlerin hepsi çalışıyor"

Sanat Sokağı'nın karşısında bulunan kerpiç evlerden birinde yakın zamanda müzenin faaliyete başlayacağına işaret eden Çakır, ürünlerin hepsinin çalıştığını, bakımlarının da tamamlandığını kaydetti.

Kaynak: AA