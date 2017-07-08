  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Liseli gençler tatil yerine üretimi seçti

Liseli gençler tatil yerine üretimi seçti

İzmir'de, iş tecrübesi elde etmenin yanı sıra para kazanma amacıyla yaz tatilini okullarda geçiren meslek liseli öğrenciler, yıl sonuna kadar eğitim araçları üretecek.

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Liseli gençler tatil yerine üretimi seçti
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