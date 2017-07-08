Liseli gençler tatil yerine üretimi seçti

İzmir'de, iş tecrübesi elde etmenin yanı sıra para kazanma amacıyla yaz tatilini okullarda geçiren meslek liseli öğrenciler, yıl sonuna kadar eğitim araçları üretecek.
FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Donanmanın yeni göz bebeği denizle buluştu
'Türkiye’nin rolü sayesinde Suriye’deki durum iyiye gidiyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi
Altın yatırımcısına yüzde 7,7 kazandırdı
Hamburg savaş alanına döndü
Yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: 15 yaralı
İşte ödem söktüren 10 müthiş besin
Yarım milyondan fazla aracını geri çağıracak