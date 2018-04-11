Kulaçlar dostluk için atııldı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Özel İstek Antalya Yeditepe Koleji iş birliğiyle "Türkiye-Filistin Dostluk Yüzme Yarışı" gerçekleştirildi.

Yarışa, Filistin'in Sakhnin Yüzme Kulübü'nden 20, Yeditepe Koleji'nden ise 35 sporcu katıldı.

Sakhnin Yüzme Kulübü Antrenörü Muhtar Hiadry, Türkiye'yi vatanları gibi gördüklerini söyledi.

"Türk kardeşlerimizle tanıştığımız için çok mutluyuz. Bu organizasyonu düzenlediği için Türkiye'ye minnettarız."

Filistinli sporcu Rayan Khalaily ise "Türk kardeşlerimizle tanıştığımız için çok gururluyuz. Bir başka faaliyette yine bir araya gelmek istiyoruz" dedi.

Türk sporcu Eliz Ergün ise organizasyonun çok güzel geçtiğini ve başka etkinliklerde buluşmak istediklerini anlattı.

Çekişmeli geçen yarışlara katılan yüzücülere hatıra madalyası verildi.

Kaynak: AA