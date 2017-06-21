Köpek oteli evlerini aratmıyor

Tatile çıkmak artık evcil hayvanları olanlar için sorun olmaktan uzak...
'Bu ülkenin gençlerini uyuşturucu terörüne asla feda edemeyiz'
Başbakan Yıldırım, Gebze'de sokak iftarında vatandaşlarla bir araya geldi
'Eğitim çabalarımız Maarif Vakfı ile daha da güçlenecektir'
Bursa'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de
Ücretsiz wi-fi tatilinizi zehir etmesin
Yeni nesil ölümcül madde: Flakka
İkinci el araç piyasasında canlılık
Suudi Arabistan'da veliaht prensliğe Kral Selman'ın oğlu getirildi