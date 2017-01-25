  • 25 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.831
    EURO 4.112
  • BIST 83128.26
    ALTIN 147.379
Buradasınız : » » 'Konuşan eller' Hz. Muhammed'i anlatacak

'Konuşan eller' Hz. Muhammed'i anlatacak

Erzincan'da düzenlenen kursa katılan bir grup genç, işitme engellilere işaret diliyle Hazreti Muhammed'in hayatını öğretecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Konuşan eller Hz. Muhammedi anlatacak

Erzincan'da bir grup genç, katıldıkları kursun ardından Hazreti Muhammed'in hayatını, işaret diliyle işitme engellilere anlatacak.

Erzincan Gençlik Merkezi'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra "Gençlik Merkezleri Akademisi" başlığı altında çeşitli eğitim faaliyetleri düzenleniyor.

Bu kapsamda, Dil Eğitimleri ve Dini İlimler Atölyesi'nde işaret dili kursu açıldı. Katılımcı gençler, öğrendikleri Hazreti Muhammed'in hayatına ilişkin bilgileri, kurs sonunda işaret diliyle işitme engellilere aktaracak.

İşaret diliyle anlatımlar engelliler için videoya alındı

Kurs eğitmeni Sena Bolel, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle, Hazreti Muhammed'in hayatını engellilere anlatmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kurs öncesi yaklaşık bir ay siyer dersleri aldıklarını anlatan Bolel, "Peygamber efendimizin hayatını ve hadisleri konu alan derslerde video çekimleri yaptık. Türkiye'de ilk kez yapılan bu çalışmaların ardından Allahu Teala'nın mübarek isimleri için de çalışmamız olacak. Bu çalışmanın da engelli kardeşlerimizin eğitim süreçlerinde ders materyali olarak kullanılmasını arzuluyoruz." dedi.

Etiketler: Hz. Muhammed, Hz. Muhammed hayatı, işaret dili, İşitme Engelliler, engelliler kuran kursu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER