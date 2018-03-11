Kitaplar yazan çiftçi, web tasarımına başladı

İlkokul mezunu çiftçi Hatice Peköz, bugüne kadar 9 kitap yazdı. Çok sayıda şiir ve denemesi yayımlandı.

Uzun yıllardır edebiyata ilgi duyan Peköz, 2008'de danasını satıp aldığı bilgisayar sayesinde daha rahat yazılar yazdığını ve yazmayı çok sevdiğini söyledi.

58 yaşındaki Peköz'ün, şimdilerde farklı bir uğraşı var.

Peköz, internet kafede çalışan oğlunun yanına gidip gelirken de internet sitesi tasarımı ve yöneticiliğine merak saldı.

Sürekli kendisini geliştirmeye ve yeni beceriler kazanmaya çalıştığını söyleyen Peköz, şablonlar sayesinde tasarım yapıp, site yönetmeyi öğrendi.

"Evde çocuklarımın da yardımıyla site yapıyoruz. Şu anda iki sanat ve edebiyat sitesinin de sayfa yönetimini yapıyorum. Kitap yazmak çok güzel ama site yapmak da çok güzel."

Peköz ayrıca, geçmişte senaryo çalışmaları da yaptığını, en kısa sürede bir kısa film çekmeyi istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA