  • 11 MART 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.812
    EURO 4.692
  • BIST 116914.52
    ALTIN 162.155
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kitaplar yazan çiftçi, web tasarımına başladı

Kitaplar yazan çiftçi, web tasarımına başladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bugüne kadar 9 kitap yazan, çok sayıda şiiri olan 58 yaşındaki ilkokul mezunu çiftçi Hatice Peköz, web sitesi tasarımı ve yöneticiliği yapmaya başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kitaplar yazan çiftçi, web tasarımına başladı

İlkokul mezunu çiftçi Hatice Peköz, bugüne kadar 9 kitap yazdı. Çok sayıda şiir ve denemesi yayımlandı.

Uzun yıllardır edebiyata ilgi duyan Peköz, 2008'de danasını satıp aldığı bilgisayar sayesinde daha rahat yazılar yazdığını ve yazmayı çok sevdiğini söyledi. 

58 yaşındaki Peköz'ün, şimdilerde farklı bir uğraşı var. 

Peköz, internet kafede çalışan oğlunun yanına gidip gelirken de internet sitesi tasarımı ve yöneticiliğine merak saldı.

Sürekli kendisini geliştirmeye ve yeni beceriler kazanmaya çalıştığını söyleyen Peköz, şablonlar sayesinde tasarım yapıp, site yönetmeyi öğrendi. 

"Evde çocuklarımın da yardımıyla site yapıyoruz. Şu anda iki sanat ve edebiyat sitesinin de sayfa yönetimini yapıyorum. Kitap yazmak çok güzel ama site yapmak da çok güzel."

Peköz ayrıca, geçmişte senaryo çalışmaları da yaptığını, en kısa sürede bir kısa film çekmeyi istediğini sözlerine ekledi. 

Kaynak: AA

Etiketler: web tasarımı, Hatice Peköz, hatay, çiftçi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER