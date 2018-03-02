Kışın cenneti Erzurum

Birçok tarihi esere ev sahipliği yapan kentte her mevsim farklı güzellikler yaşanıyor.

Erzurum yoğun kar yağışıyla beyaza bürünüp, adeta gelinliğini giydi.

Tarihsel dokusu, doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip "dadaşlar" kentinde kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Tarihi Lalapaşa Camii, Muratpaşa Camii, Vani Efendi Camii, Yakutiye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese ile Erzurum Kalesi, kente gelen turistlere eşsiz bir kış manzarası sundu.

"Erzurum, 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz"

Kış mevsiminin en çetin yaşandığı şehirlerin başında gelen kentte, hava sıcaklığı zaman zaman gece sıfırın altında 35 dereceye kadar düşüyor.

Bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar yağışı ile soğuk havanın çok hissedilmediği şehirde Mart ayının ilk günlerinde yağan kar, vatandaşları sevindirdi.

Kaynak: AA