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Buradasınız : » » Kiraz diyarında ilk hasat heyecanı başladı

Kiraz diyarında ilk hasat heyecanı başladı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, normal hasat döneminden 1 ay önce yetişen kirazların hasat zamanı geldi. Üreticiler özenle topladıkları kirazları piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Kiraz diyarında ilk hasat heyecanı başladı

Türkiye'nin kiraz üretiminin yaklaşık yüzde 10'unun yapıldığı İzmir'in Kemalpaşa'da hasat sezonu başladı.

Yıllık ortalama 60 bin ton kirazın üretildiği Kemalpaşa'da, üreticiler, topladıkları ilk kirazları 100-125 liradan piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Parlak kırmızı rengi, iri tane yapısı ve uzun raf ömrü gibi özellikleri nedeniyle tercih edilen kiraz türleri, ilçedeki üreticinin ana geçim kaynağını oluşturuyor.

Normal hasat döneminden yaklaşık 1 ay önce yetişen kiraz, dallardan kadın işçiler tarafından özenle toplanıyor.

Erkenci "Cristobalina" kiraz türünü toplamaya başlayan Kemalpaşalı üreticiler, piyasaya ilk kirazı sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

İlk kirazların kilogramı 100 liranın üzerinde

Kiraz üreticilerinden Mustafa Özyurt, kış aylarının çok soğuk geçmemesi, dolu ve don olayı yaşanmaması sayesinde ilk mahsulün çok iyi olduğunu söyledi.

"İlk kirazı topluyoruz, İstanbul'a göndereceğiz. 100-125 liradan satacağız. Yıl iyi gidiyor, bu yıl çiftçi senesi. İşçiler her çıktıkları yerden 1 kova indiriyorlar, mahsul çok güzel. Şu anda Cristobalina türünün hasadını yapıyoruz sonra diğerleri olacak."

Kiraz üreticisi Serhat Sungur da ilk mahsulün gayet güzel olduğunu ve iyi bir sezon geçirmeyi beklediklerini anlattı.

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray da ilçede 86 bin dekarlık alanda kiraz üretimi yapıldığını söylüyor.

Bölgede, yıllık ortalama 60 bin ton kiraz üretiliyor.

Tüketiciler, üretimin artmasıyla gerçek rakamları daha rahat görecekler.

Kaynak: Aa

Etiketler: kiraz, izmir, hasat
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