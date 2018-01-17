  • 17 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.819
    EURO 4.669
  • BIST 116302.36
    ALTIN 163.986
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kedisine sarılıp evinin yanmasını izledi

Kedisine sarılıp evinin yanmasını izledi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evindeki sobayı benzinle tutuşturmak istenen yaşlı adam, yangından itfaiye tarafından kurtarılan kedisiyle evinin yanışını izledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kedisine sarılıp evinin yanmasını izledi

Tek isteği evini ısıtmaktı... Alevler birden parlayınca evi yandı. O alevler arasında evinin kül olmasını kedisine sarılıp izledi.

83 yaşındaki Ali Meşe, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Ordular köyünde yaşıyor. 

Tek katlı ahşap evini ısıtmak için sobaya benzin döktü ama ev birden alev aldı.

Köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Eşi ve iki oğlu dumanların arasından kendilerini sokağa attı ama kedisi evdeydi. 

 

Ekipler, kediyi kurtardı ve yangını kontrol altına aldı. 83 yaşındaki talihsiz adam, o çalışmaları kedisine sarılarak izledi. 

Ahşap ev kullanılamaz halde. Evin bodrumundaki tavuklar da öldü. Ali Meşe'nin tek tesellisi eşi ve iki oğluyla kedisinin kurtulması oldu. 

Hem evinden hem de tavuklarından olan Meşe, "Sobaya benzin dökmüştüm ve sobanın parlamasıyla dışarı kaçtım. Dumanlar içinden eşim ve iki oğlum da evden çıktı. Evin bodrumundaki 14 tavuktan 13'ü telef oldu" dedi.

Meşe'nin komşusu Bahattin Gülen ise, yangını fark ettiği sırada alevlerin yükseldiğini ve evin kısa süre içerisinde yandığını anlattı.

 

Olayı duyan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bolu Valisi Aydın Baruş'la görüştü. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Kalın, Ali Meşe'nin ihtiyaçlarının giderileceğini duyurdu.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: yangın, mudurnu, Bolu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER