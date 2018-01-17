Kedisine sarılıp evinin yanmasını izledi

Tek isteği evini ısıtmaktı... Alevler birden parlayınca evi yandı. O alevler arasında evinin kül olmasını kedisine sarılıp izledi.

83 yaşındaki Ali Meşe, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Ordular köyünde yaşıyor.

Tek katlı ahşap evini ısıtmak için sobaya benzin döktü ama ev birden alev aldı.

Köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Eşi ve iki oğlu dumanların arasından kendilerini sokağa attı ama kedisi evdeydi.

Bolu'da gecekonduda yaşayan Ali dede benzinle sobayı yakmak isterken evi yandı. Kendisini ve kedisini son anda kurtardı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü @ikalin1: Bolu Valimizle görüştüm. Ali Meşe amcanın ihtiyacı giderilecek. Ne amcamız ne de kedisi üşüsün.https://t.co/j9fVs4kgN3 pic.twitter.com/yT2vKPcQkc — TRT HABER (@trthaber) 17 Ocak 2018

Ekipler, kediyi kurtardı ve yangını kontrol altına aldı. 83 yaşındaki talihsiz adam, o çalışmaları kedisine sarılarak izledi.

Ahşap ev kullanılamaz halde. Evin bodrumundaki tavuklar da öldü. Ali Meşe'nin tek tesellisi eşi ve iki oğluyla kedisinin kurtulması oldu.

Hem evinden hem de tavuklarından olan Meşe, "Sobaya benzin dökmüştüm ve sobanın parlamasıyla dışarı kaçtım. Dumanlar içinden eşim ve iki oğlum da evden çıktı. Evin bodrumundaki 14 tavuktan 13'ü telef oldu" dedi.

Meşe'nin komşusu Bahattin Gülen ise, yangını fark ettiği sırada alevlerin yükseldiğini ve evin kısa süre içerisinde yandığını anlattı.

Bolu Valimizle görüştüm. Ali Meşe amcanın ihtiyacı giderilecek inşallah. Büyük geçmiş olsun. Ne amcamız ne de kedisi üşüsün... https://t.co/5EuaIA8MYk — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 17 Ocak 2018

Olayı duyan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bolu Valisi Aydın Baruş'la görüştü. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Kalın, Ali Meşe'nin ihtiyaçlarının giderileceğini duyurdu.

Kaynak: AA, TRT Haber