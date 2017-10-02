Kazdağları'nda seyrine doyumsuz manzaralar

Çanakkale ve Balıkesir sınırlarında kalan, oksijen zenginliğiyle dünyanın nadir bölgeleri arasında yer alan Kazdağları, sonbahar renkleriyle farklı bir görünüme kavuştu.

30'u endemik, 800 bitki çeşidinin tespit edildiği Kazdağları'nda ağaçlardan dökülen yapraklar, sararan doğa, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Kazdağları, bu aylarda kent gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin, doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.

Özellikle hafta sonlarında bölgeye gelen doğaseverler renk cümbüşü arasında yürüyüş yaparken, kimileri de çadır kurup kamp yapıyor.

Kazdağları, yılın her döneminde olduğu gibi sonbahar aylarında da fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.