Kaybettiği emekli maaşına birkaç saat içinde kavuştu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, bir kadının kaybettiği emekli maaşı bin 30 lira, duyarlı bir vatandaş tarafından bulunup yetkililere teslim edildi. Birkaç saat içinde kaybettiği parasına kavuşan kadın büyük sevinç yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Çitflikköy ilçesinde bir bankanın ATM'sinden bin 30 lira olan emekli maaşını çeken Mualla Baydak, yürürken ceplerini kontrol ettiğinde paranın yerinde olmadığını fark etti. Baydak, bunun üzerine Çiftlikköy Polis Amirliği ve Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu.

Birkaç saat sonra, yolda yürürken parayı bulan Gülten Aydoğdu, bin 30 lirayı Çiftlikköy Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler tarafından parasının bulunduğu bildirilen Mualla Baydak, eşi Burhan Baydak ile Zabıta Müdürlüğüne geldi ve büyük sevinç yaşadı. Baydak, duyarlı vatandaş Gülten Aydoğdu'ya telefonla ulaşıp teşekkür etti.

Parası teslim edilen Baydak, "Daha önce birkaç defa yolda bulduğum parayı sahiplerine ulaştırmıştım. Yıllar sonra benim de başıma böyle bir olay geldi. Şimdi bu duyarlı hareketin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladım." diye konuştu. AA