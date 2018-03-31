Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ön ayaklarını kaybeden "Karamel" isimli sincap, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğretim görevlilerinin çalışmaları sonucu geçici protezine kavuştu.

Karamel'in daha rahat hareket edebilmesi için üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez Laboratuvarı'nda, Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri Usta Öğretici Mustafa Gültekin, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tolgay Şatana ve öğretim görevlisi Fizyoterapist Eylem Küçük'ten oluşan ekip tarafından yapılan geçici protez, Karamel'e takıldı.

Mustafa Gültekin, Karamel'in protez üzerindeki denge çalışmaları gözlendikten sonra protezin bağlantı sistemlerini doğal malzemeyle yapacaklarını ve yeni bir sistemi kuracaklarını aktardı.

Karamel hayatını yeşillikler içinde bir bahçede sürdürecek

Karamel'i sahiplenen Tayfun Demir de asıl protezi hazırlanması için deneme ve veri toplamak amacıyla Karamel'e geçici protez takıldığını ve birkaç hafta içinde tamamlanacak protezle Karamel'in hayatına devam edeceğini söyledi.

"Ön ayakları yok ama çok fazla hissetmeden hayatına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. İnşallah birkaç hafta içerisinde bütün veriler elde edilerek, yeni bir protez yapılacak. Doğada yaşama şansı olmasa dahi onun için hazırlayacağımız uygun bir bahçede hayatına yeşillikler içinde devam edecek."

Karamel'in geçici proteze bir süre tepkisi ve uyumunun gözlenmesinin ardından, sürekli kullanacağı asıl proteze son şekli verilecek.

Kaynak: AA