Karadeniz'in emektar tekne ustaları

Bölgede az sayıda usta, tekne yapımını sürdürürken, bazıları yeni çırak da yetiştiriyor. Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Değirmenağzı Köyü muhtarı Muzaffer Turan, yarım asra yakındır devam ettirdiği işinde istihdam da sağlıyor.

Büyük bir titizlikle ahşabı işleyerek tekneye dönüştüren Turan ve arkadaşları, yaptıkları tekneleri farklı şehirlere satıyor.

58 yaşındaki Muzaffer Turan, 12 yaşında marangoz olarak çalışırken tamiratla tekne işine başladığını söyledi.

Zaman geçtikçe tekne yapım işinde kendini geliştirdiğini anlatan Turan, sıfırdan tekne yapımını öğrenerek tamamen bu işi yapmaya başladı.

Evinin altındaki depoyu atölye yaptı

Turan, şu ana kadar yüzlerce tekne yaptığını belirterek, evinin altındaki depoda tekne yapımını 4 arkadaşıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Siparişe göre 15 metreye kadar tekne yapabildiklerini söyleyen Turan, "Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'a tekne yapıp gönderdik. İzmir'den şu anda sipariş verildi, tekne yapıyoruz, göndereceğiz. Müşteriler bizi buluyor, sosyal medyadan olsun, tanıdıkların vasıtasıyla olsun, bir şekilde ulaşıyorlar" dedi.

Turan, küçük teknelerden ayda 2 veya 3, büyük teknelerden ise 1 tane imal edebildiklerini belirtti.

Tekneleri yalnız kestane ağacından yaptıklarını söyleyen Turan, "Ağacın budaksız olması lazım, iyi bir ağaç olması lazım. Birçok incelikleri var, bunlara dikkat ediyoruz. Yaptığımız işin sağlam olması lazım" dedi.

54 yaşında çırak oldu

Emekli olduktan sonra İstanbul'dan memleketine gelip tekne yapım işine başlayan Hamdi Ulu ise, yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşıyor.

Ulu, 54 yaşında çıraklığa başladığını vurgulayarak, "Bütçemize de katkı olsun dedik ve bu işte çalışıyoruz. Kayık işi çok teferruatlı. Yaşım 64, Allah ömür verirse belki 90 yaşıma kadar usta olurum diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: AA