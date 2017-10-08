Kapadokya'yı koşarak keşfedecekler

Spor turizmi ve Türkiye'nin tanıtımı açısından önemli organizasyonlardan Kapadokya Ultra-Trail Koşusu, 63 ülkeden bin 680 sporcunun katılımıyla 21-22 Ekim'de Ürgüp'te yapılacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Kapadokya Ultra-Trail Koşusu organizatörü Argeus Travel'in yöneticisi Aydın Ayhan Güney, kısa süre önce 22 Ultra-Trail World Tour yarışlarından biri olmaya hak kazanan koşuda, katılımcıların 114 kilometrelik parkuru 24 saat, 61 kilometrelik parkuru 12 saat 30 dakika ve 36 kilometrelik parkuru da 6 saat içerisinde tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Katılımcı sayısı her yıl artan yarışta bu sene bin 680 sporcunun ter dökeceğini anlatan Güney, "Geçtiğimiz yıl yarışlara 50 ülkeden bin 100 sporcu katılırken, bu yıl ise 63 ülkeden bin 684 koşucu kaydoldu. Ayrıca bir önceki yıla göre kayıt yaptıran yerli koşucu sayısı toplam orana uygun olarak yüzde 30 arttı. Organizasyonda yer alan sporcuların yaklaşık üçte birini yabancı koşucular oluşturacak." dedi.

Güney, farklı yaş gruplarından sporcuların yarışacağına işaret ederek kayıt yaptıran sporcuların yaşlarının 19 ile 71 arasında değiştiğini aktardı.

Dünyaca tanınan sporcuların da koşuya katılacağını ifade eden Güney, "2016 Ultra-Trail World Tour Şampiyonu Litvanyalı atlet Gediminas Grinius’un yanı sıra 2017 UTMB 10'uncusu Jordi Gamito Baus, 2016 yılını ilk 10 içerisinde tamamlayan Marco Zanchi, iki kez Guinness Dünya Rekoru sahibi Calum Neff, kadınlarda UTMB 8'incisi Amy Sproston ile Avrupa ve Dünya Şampiyonu “Dağların Arslanı” Ahmet Arslan, bu organizasyona katılacak. Ayrıca Vlad Ixel, Robbie Britton, Moritz auf der Heide, Sondre Amdhal, Muhammed El-Morabity, Teresa Nimes ve Harry Jones gibi dünyaca isimler de Kapadokya’da puan için yarışacak." diye konuştu.

Güney, koşunun Ürgüp şehir merkezinden başlayarak Uçhisar, Göreme, Çavuşin, Akdağ, Damsa, Taşkınpaşa ve Karlık'ın geçilmesinin ardından yine Ürgüp şehir merkezinde sona ereceğinin bilgisini verdi.

Yarışın bölge turizmine katkı sağlayacağını vurgulayan Güney, "Organizasyon, bölgenin tanıtımına ve turizm gelirine büyük katkı sağlarken turizm çeşitliliğine de mükemmel bir örnek oluşturacak. Salomon Kapadokya Ultra-Trail süresince binlerce kişi Kapadokya’da konaklayacak ve peri bacalarının ihtişamını yerinde deneyimleme fırsatı bulacak." ifadesini kullandı.