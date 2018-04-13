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Kaldırımdaki ağaç 2 çocuğun hayatını kurtardı

Sivas’ta bir sürücü drift yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. O esnada kaldırımdaki iki 2 çocuğun hayatını, aracın çarptığı ağaç kurtardı.

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Kaldırımdaki ağaç 2 çocuğun hayatını kurtardı

Sivas'ta Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada, caddede drift yapan sürücü, otomobilin kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Araç, kaldırımda bulunan iki çocuğa çarpmasına az bir mesafe kala, ağaca çarparak durdu. Kaldırımdaki ağaç iki çocuğun hayatını kurtardı. Sürücü ise hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

İş yerinde müşterilerle ilgilenirken yüksek bir ses duyarak dışarı çıktığını belirten Alperen Öztürk, kazanın nasıl gerçekleştiğini anlamak için güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğini söyledi. Öztürk, “Dışarı çıktığımda çocuklar can havliyle çevreye kaçışıyordu. Görüntülere baktığımda aracın köşeyi dönerken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini veya drift yaptığı görülüyordu. Aracın ağaca çarpmasının etkisiyle ortaya çıkan ses sonrası çocuklar çevreye kaçıştı. Bu ağacı yolda gördüğümüz de pek önemsemeyiz ama bu ağaç iki tane çocuğun hayatını kurtulmasına vesile oldu. Bir drift uğruna iki tane 8 ve 10 yaşlarında iki çocuk neredeyse hayatlarından olacaktı. Rabbim korumuş” dedi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Sivas, drift, ağaç
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