İşte Türkiye'nin en mutlu şehri

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 yılı araştırmasına göre Türkiye'de en mutlu insanların yaşadığı kentler sıralamasında birinci olan Sinop, 2016'da da ilk sırada yer aldı.

TÜİK tarafından daha önce yapılan araştırmalarda "Yaşam memnuniyeti en yüksek, en güvenli şehir, yaşlı nüfusun en fazla olduğu kent" gibi konularda ilk sırada bulunmasıyla dikkati çeken Sinop, yeniden Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent seçilerek ikinci kez bu unvanın sahibi oldu.

Şehir merkezinde trafik ışığının bulunmadığı "hoşgörü kenti" Sinop, ikinci kez aldığı bu unvanla adeta mutluluğuna mutluluk kattı.

"Farklı özellikleriyle Türkiye gündeminde kendisine yer buluyor"

Belediye Başkanı Baki Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en mutlu insanların yaşadığı kent sıralamasında ikinci kez ilk sırada yer almalarından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Sinopluların kendilerini mutlu hissetmelerinin birden fazla nedeni bulunduğunu dile getiren Ergül, yerel yöneticiler olarak insanları mutlu edebilmek için mesai saati gözetmeden çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Sinop'un her geçen gün farklı özellikleriyle Türkiye gündeminde kendisine yer bulduğuna işaret eden Ergül,"Sinop doğal güzelliği, insanların birbirlerine olan yaklaşımlarından ötürü bu unvanı sonuna kadar hak ediyor. Bu araştırma bize gösteriyor ki her sene mutluluğumuza mutluluk katıyoruz. Çünkü Sinop, toplumun her kesiminin kendisini rahatça ifade edebildiği bir hoşgörü ve sevgi kenti. Güvenlik, ulaşım, yerel hizmetlere baktığımız zaman vatandaşlarımızın memnuniyetlerini görüyoruz. Bu unvana yeniden sahip olmaktan dolayı gurur duyduk. Biz de yerel yöneticiler olarak bu kentin insanlarını mutlu edebilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Kadınlar için çok güvenli bir şehir"

Sinop'un ikinci kez mutlu şehir seçilmesi, kentte yaşayan vatandaşlarca memnuniyetle karşılandı.

Gülbahar Karaduman Karslı, Sinop'un en büyük özelliğinin insanların yaşamlarını kolaylaştırması olduğunu belirtti.

Kentin her yerine rahatlıkla ulaşım sağlanabildiğini vurgulayan Karslı, Sinop'un özellikle kadınlar için çok güvenli bir şehir olduğunu söyledi.