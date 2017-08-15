İstanbul'un saklı cenneti "Ormanlı"

Çatalca'ya 35 kilometre mesafedeki Ormanlı köyü, temiz denizi ve plajı nedeniyle ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Terkos Gölü'nün batı ucunda yer alan Ormanlı köyüne ulaşmak için öncelikle yeni yapılan Saray Yolu'ndan Kestanelik köyüne gitmek gerekiyor.

Orman manzarası eşliğindeki asfalt yoldan geçilerek ulaşılan plaj, ilçe merkezine 35 kilometre, köye ise 5 kilometre mesafede yer alıyor.

İki kilometre uzunluğundaki plajın yer aldığı bölge, rüzgarlı havalarda yamaç paraşütü yapmak isteyenlere de olanak sağlıyor. Yamaç paraşütü tutkunları, yaz aylarında plaj üzerinde renkli görüntüler oluşturuyor.