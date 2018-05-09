İşitme engelliler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Ortahisar İlçe Müftülüğü'nde görevli müezzin kayyım Selim Çolak ile işaret dili eğitmeni ve tercümanı Ömer Ayar, 2 yıl önce açılan kursta birlikte ders vermeye başladı.

Çolak ve Ayar, Lisansız İnsan Derneğinde oluşturulan sınıfta, Hal Camisi D grubu Kur'an kursuna gelen işitme engellilere, Kur'an-ı Kerim ile din kültürü ve ahlak bilgisini işaret diliyle öğretiyor.

Selim Çolak, yaklaşık 5 yıl önce Konya'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı işaret dili kursuna katılarak eğitim aldığını söyledi.

Trabzon'a tayini çıkınca burada yaşayan engellilere ulaşmak için kurs açılması talebinde bulunan Çolak, Müftülüğün de desteğiyle kursun açıldığını belirtti.

Çolak, kurs açıldığı günden itibaren çok yol katedildiğine dikkati çekerek "Kursa kayıtlı 15 öğrencim var. Bunlardan 8'i Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi" dedi.

"Her şeyi daha sade ve net anlatıyoruz"

Kur'an-ı Kerim'den önce kursiyerlerine abdest, temizlik ve namazın önemini anlattığını dile getiren Çolak, şunları söyledi:

"Kursiyerlere Allah'ı anlatmak zor oluyor çünkü soyut kavramları anlamakta güçlük yaşıyorlar. Namazı 5 ay gibi bir sürede anlattık ve hala da anlatmaya devam ediyoruz. Bu konuda işitme engellilerle iletişim kurma konusunda Ömer hocamın da çok yardımı oluyor. Her şeyi daha sade ve net anlatıyoruz ki anlamaları kolay olsun."

Çolak, kursu devamlı hale getirmek istediklerini vurgulayarak, "Bu nedenle kursu destekleyecek sürekli yeni öğrenciler yetiştiriyoruz. Ezanlar okundukça namazlar kılındıkça kıyamet kopmadığı sürece biz burada kursumuzu vermeye devam edeceğiz" dedi.

Hem Türkçe hem de Arapça harfler üzerinden eğitim veriliyor

Çolak, iki türlü eğitim verdiklerine işaret ederek şunları anlattı:

"Öğrenciden bir ayeti hem Türkçe hem de Arapça karakterler üzerinden okumasını istiyoruz. Öğrencimiz umreye gittiğinde oradaki işitme engellilerle konuşup okuduğu Kur'an-ı Kerim'i anlasın istiyoruz. Yaşı ilerlemiş olan kursiyerlerimize ise daha iyi anlayabilmeleri için Türkçe karakterler üzerinden eğitim veriyoruz. Genç kursiyerler ise 2 dilde de öğrenmek için talepte bulunuyor."

İşaret dili eğitmeni ve tercümanı Ömer Ayar ise 22 yıldır engellilere tercümanlık yapıyor. İşaret dilinin yapısının karmaşık olduğunu söyleyen Ayar, "Önce mantığını anlamak gerekiyor. O nedenle basit ve yalın bir dil kullanmak zorundayız çünkü işitme engelliler kendi aralarında devrik cümleler kurarak anlaşıyorlar. Kelimelerin de hecelenmiş halini alırlar. Kadın ve erkek grubu olarak İslami terimler ve dini kavramlar üzerinde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Umre teşviki öğrenme azmimi artırdı

32 yaşındaki doğuştan işitme engelli Fatih Topal, Kur'an-ı Kerim okumayı ilk öğrenen kursiyer olarak umreye gitmeye hak kazandı.

Eşinin isteğiyle kursa başladığını ve umre teşvikini öğrendiğinde azminin arttığını belirten Topal, şunları söyledi:

"Devlet bizlere destek veriyor, engelli arkadaşlarım da kurslara katılıp çalışmalarda yer alsın. İnşallah onlar da benim gibi umre hakkı kazanırlar."

Kaynak: AA