Harçlıklarıyla hazırladıkları ürünleri Mehmetçiğe gönderdiler

Kadın kursiyerlerin yaptığı atkılar, bereler, Türk bayrağı işlemeli havlular, anahtarlıklar, küçük sandıklar ve çeşitli süs eşyaları, Afrin'e gönderilmeden önce Halk Eğitim Merkezi'nde gösterildi.

Serginin ardından yanlarına birer mektup ve nazar boncuğu eklenen ürünler, kamyona yüklenerek Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderildi.

Kadınların hazırladıkları el emeği ürünlerin malzemelerini kendi harçlıklarından aldıklarını aktaran Kırşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Şanlı Türk ordumuzun yurt içinde ve dışında yapmış olduğu mücadeleye bir nebze olsun moral desteği vermek amacıyla Kırşehir Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ile hazırladığı el sanatları eserlerini gönderiyoruz. Ordumuzun arkasında 80 milyonun desteği ve dualarının olduğunu göstermek istedik. Yaklaşık 60 kursumuzda bin 200 kursiyerimiz eserlerini hazırladı. Çok yoğun bir katılım oldu. Burada ancak bir kısmını sergileyebildik. Sergimizde askerlerimize gönderilmek üzere atkılar, bereler, Türk bayrağı işlemeli havlular, anahtarlıklar, küçük sandıklar ve hatıra olarak saklayabilecekleri eserler var."

Yazdığı mektubu okuyan kadın kursiyerlerden Ahu Çelik de, başta Suriye'nin Afrin bölgesi olmak üzere terör örgütleriyle mücadele eden askerlere ne yapılsa az olduğunu dile getirdi.

El emeği ürünlerine duygularını ifade eden mektuplar ve nazar boncukları eklediklerini anlatan Çelik, dünyanın gıpta ile baktığı Türk askerine moral vermeyi amaçladığını söyledi.

Çelik, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili vatansever yavrularımız. Mektubuma başlamadan evvel sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sizler olmazsanız bizler başımızı yastığa koyamazdık. Allah sizlerden razı olsun ve hep sizleri korusun. Nice zorluklar çekiyorsunuz. Bir anne olarak dualarım hep sizinle. Ben de oğlumu askere yolladım, vatan görevini yaptı. Ama sizin gibi ağır şartlarda değil. Ayetel Kürsi hürmetine düşmanların kurşunları size hiç değmesin. Kim bilir kaç arkadaşınız yanınızda şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Ne olur panik ve korku yaşamayın. Daha dirayetli ve güçlü bir şekilde karşılarına çıkın ki Türk askerinin nasıl olduklarını görsünler. Her birinizi alınlarınızdan öpüyor, güç ve kuvvet diliyorum."

Kaynak: AA