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Haleplileri pirina kömürü ısıtacak

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Haleplilerin ısınması için Suriye'ye zeytin posasından elde edilen pirina kömürü gönderdi.

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Haleplileri pirina kömürü ısıtacak

Şanlıurfa'dan sınır ötesindeki Halepliler'e ısınmalarına yardımcı olmak ve yemek pişirmelerini sağlama amaçlı zeytin posasından üretilen pirina kömürü gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, yurt içindeki sığınmacıların yanı sıra sınır ötesindeki Suriyelileri de ağırlaşan kış koşullarında çaresiz bırakmamak için Türkiye'nin farklı kentlerinden hayırseverlerden destek alıyor.

Platform, sınır ötesine yakıt gönderilememesi nedeniyle Suriyeliler'in ısınma ve yemek ihtiyaçlarını giderebilmesi için farklı bir yöntem geliştirdi.

Kayseri'deki Seyyid Burhaneddin Vakfının desteğiyle Gaziantep'in Nizip ilçesinde fabrikalarda yağı çıkarılan zeytinin atıklarının kurutulmasıyla elde edilen 25 ton pirina kömürü Şanlıurfa'dan sınır ötesine gönderildi.

Yardımın, elektrik, gaz ve mazot sıkıntısının hat safhada olduğu Halep'teki insanlara bir nebze olsun çare olması bekleniyor.

Odun yüklü tır, Haleplilere ulaştırmak için Cilvegözü Sınır Kapısına doğru hareket etti. 

Etiketler: Halep, pirina kömürü, şanlıurfa insani yardım platformu, suriye, zeytin posası
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