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Buradasınız : » » Hakkari'de 'ücretsiz giyim mağazası' açıldı

Hakkari'de 'ücretsiz giyim mağazası' açıldı

Hakkari'de, vatandaşların ücretsiz faydalanabileceği giyim mağazası açıldı. Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyorum" dedi.

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Hakkaride ücretsiz giyim mağazası açıldı

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından koordine edilen mağazanın açılışı, valilik binasında Vali Cüneyit Orhan Toprak ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından yapıldı.

Beraberindekilerle mağazayı gezerek çocuklarla yakından ilgilenen Toprak, her yaştan vatandaşın faydalanabileceği mağazanın haftanın bir günü açık kalacağını söyledi.

Vatandaşların valilikten alacakları kartla bu hizmetten yararlanabileceğini anlatan Toprak, şunları kaydetti:

"Bu hizmetten sadece ihtiyaç sahipleri değil, temas ettiğimiz, valiliğin bir faaliyetine katılmak isteyen, vali ve emniyet müdürü amcalarından bir hediye almak isteyen herkes yararlanabilecek. Bu, güzel duyguların gelişmesi için uyguladığımız bir proje.

Projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyorum. Burada bulunan malzemelerin çok büyük bir bölümünü karşılayan çok kıymetli vatandaşımız Vahap Küçük Bey'e de teşekkür ediyorum. Hayırseverlik veya vatandaşımızla toplumumuzla yardımlaşma, dayanışma, sosyal birliktelik böyle olur."

Polisler, mağazanın açılışında çocuklara beğendikleri kıyafetleri giydirdi. 

 

AA

Etiketler: hakkari ücretsiz giyim mağazası, giyim mağazası, hakkari valiliği
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