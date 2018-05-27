Güvercinleri her gün eliyle besliyor

Kayseri’de Milli Piyango bileti satarak geçimini sağlayan 49 yaşındaki Gülten Yaşar, şehrin güvercinlerine gözü gibi bakıyor.

Aldığı kete, simit, pide ve ekmekleri küçük parçalar halinde güvercinlere veren Yaşar, “Yemediğim araya gitmiş şeyleri hayvanlara kesinlikle vermiyorum. Doğaya zarar vermeden, doğayı temiz tutarak insanların da bu şekilde yemek vermelerini istiyorum” dedi.

Her gün sokakta elleriyle beslediği güvercinleri Yaşar’ın peşini bırakmıyor. Yaşar, “Kuşları çok seviyorum ben. İnsanlara tavsiyemdir; depresyon ilacı içmesinler. Hayvanlar birer depresyon ilacı gibidir. Özellikle rica ediyorum, kuşlara çok zarar veren var. Kanatlarını kuyruklarını koparanlar var çocuklarına sevdirebilmek için. Kuşlar oyuncak değil, onlar da bir canlı” ifadelerini kullandı.

Yaşar’ın güvercinlerle olan dostluğu, görenlerin içini ısıtıyor. Çevre esnafı da güvercin besleyen komşularına destek veriyor.

Kaynak: TRT Haber