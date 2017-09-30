"Geyve Ayva Festivali" başladı

Bu yıl ilk kez düzenlenen festival, Geyve Merkez Cami'de şehitler için mevlit okutulmasıyla başladı. Festival, mehteran eşliğinde halk oyunları ekibi, gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşların kortej yürüşüyle devam etti.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, kapalı pazar yerine kurulan festival alanındaki törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'de ve dünyada en kaliteli ayvanın çıktığı coğrafya da ayvanın başkenti de kıymetli, güzide Geyve'mizdir. Ayva ilçemizin en büyük geçim kaynaklarından birisidir. Resmi rakamlara göre yıllık 65 bin ton ayva ürünümüz var." dedi.

Göreve geldiği günden bu yana ayvayla ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Marka tescili yaptırarak Geyve ayvasının tescilini aldık ve en son temmuz ayında Türkiye'de bugüne kadar 208 coğrafi ürün işareti var. İnşallah 209'uncusu olarak başvurumuzu yaptık. Kasım ayında da belgemizi alıyoruz. Dünyada da ispatlı ve tescilli ürünümüz Geyve ayvamızın coğrafi işaretine kavuşuyoruz. Tüm çiftçimize hayırlı olsun. Festivalimizin amacı bu ürünümüzü Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Pamukova'da da ayva yetişiyor. Bizim 'başka yerde ayva yetişmiyor' diye bir iddiaamız yok, 'ayvanın başkenti Geyve' diyoruz. Pamukova'daki de Taraklı'daki de bizim çiftçimiz. Bizler belediye başkanları olarak bölgemizdeki çiftçimizin dertleriyle dertlenir ve onlara katma değer sağlamaya uğraşırız. İnşallah yaptığımız bu katma değerlerle Geyve, Pamukova ve Taraklı'daki çiftçi kardeşlerimize ciddi anlamda katkı sağlar."

Festivalde daha sonra halk oyunları ekibi gösteri sundu. Ayvadan yapılan ürünlerin sergilendiği stantları gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar ayva bahçesine giderek hasat yaptı.

Ayva bahçesinde hasat yapan AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Festivale vatandaşların ilgisini gördük. Ayvanın çok farklı ürünlerini bu festivalde gördük. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam eder." ifadesini kullandı.

Geyve Kaymakamı İlyas Memiş ise Geyve'nin tarımsal anlamda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Başta ayva olmak üzere elma, üzüm, kiraz, şeftali, domates, biber, kereviz ve soğan gibi ürünleriyle Geyve'nin yılda yaklaşık 300 bin ton ürün çıkaran bir bölge olduğuna dikkati çeken Memiş, "Ülkemizin tarım potansiyeli olan bir merkez bu bölge. Sadece ülkemizde değil belki de dünyada en kaliteli ayvanın yetiştiği merkez burası. Geyve demek meyve demek özellikle ayva demek. Bu festivalin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Şiir dinletisi ve İbrahim Sadri konseriyle devam eden festival yarın yapılacak çeşitli etkinliklerle sona erecek. AA