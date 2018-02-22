'Gazilik' unvanına 9 yıl sonra kavuştu

Ağrı'da 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Doğubayazıt 13'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken, 31 Ekim 2009'da nöbet tuttuğu kulübede üşüyen Piyade Çavuş Ali Akbaş, yanındaki 2 arkadaşı ile birlikte sınır hattında odun toplamaya çıktı. Akbaş, bu sırada mayına bastı. Ağır yaralanan Akbaş, götürüldüğü Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Van Asker Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akbaş'ın sol bacağı diz altından kesildi.

Sol bacağını kaybetmenin acısını yaşayan Ali Akbaş hakkında, odun toplamaya izinsiz çıktığı gerekçesiyle Ağrı Askeri Mahkeme'de 'emre itaatsizlik' suçundan dava açıldı. Akbaş, yargılama sonunda beraat etti, ancak gazilik ünvanı verilmedi.

2009'dan beri hukuk mücadelesi veren Akbaş, açtığı davayı kazanarak, maaşını bu ay itibariyle almaya başladı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi Başkanı Ramazan Yıldız, dava süresince Ali Akbaş'a destek verdiklerini söyledi.

Yıldız, "Arkadaşımızın bastığı mayın Türk askerinin mayını değil. Teröristlerce döşenen bir mayın ama askerimiz mevzide üşüdüğü için odun toplarken bastığı mayının patlaması sonrası sol bacağını kaybetmiş. Burada emre itaatsizlikten dolayı gazilik unvanı verilmemiş. Arkadaşımızla beraber derneğimiz Adana ve Ankara illerinde avukatlarla görüşerek başlatılan hukuk mücadelesini kazanmış durumda. Şuanda 2330 sayılı kanun gereği terörle mücadele kanununa göre maaşına bağlanılmıştır. Gazimiz Şubat 2018 tarihi itibariyle gazilik maaşını aldığı gibi haklarına da kavuşmuştur" dedi.

Kaynak: DHA