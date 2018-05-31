Finike'nin her köşesine motosikletiyle süt dağıtıyor

55 yaşındaki Neriman Demirel, Antalya Finike'de 10 yıl önce 1 inekle süt satmaya başladı. Zamanla inek sayısını 10'a çıkaran Demirel, motosikletiyle ilçenin bir ucundan diğer ucuna süt dağıtıyor.

Neriman Demirel, sağdığı sütü önce torbayla, daha sonra pazar arabasıyla taşıdı. Müşteri sayısı arttıkça pazar arabasıyla taşımakta zorlanan Yıldırım, motosiklet hayali kurmaya başladı ve internetten üstünde kabini olan motosiklet aldı.

"Hiçbir şey katmıyorum"

Süt satmaya başladığında çocuklarının okula gittiğini anlatan Neriman Demirel, şunları söyledi:

"Sütçülüğe başlayalı 10 seneden fazla oldu. Önce 1 ineğim vardı. Müşterim arttıkça inek sayısını artırdım. Önceleri süt isteyenlere çantayla götürüyordum. Sonra pazara gitmeye başladım. Pazardan sonra farklı semtlerdeki evlere süt vermeye başladım. Okullara gittim. Öğretmenler almaya başladı. Kim istiyorsa, kaymakam, komutan. Doğal, hiçbir şey katmıyorum. Hilem yok. İneğin memesinden nasıl çıktıysa o şekilde müşterilerime ulaştırıyorum. Herkes beğenmeye başladı. En büyük isteğim süt kabini olan motosiklet almaktı. Bu hayalim de gerçek oldu."

"Emek vermeden hiçbir şey olmuyor"

Sağım yaptıktan sonra sütü kısa süre içinde müşterilerine ulaştıran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Eşim de çok yardımcı oluyor. Sütçülükten kazandığım parayla hem evimizin eksiklerini karşıladım, hem çocuklarımı okuttum. Çocuklarımdan biri başka bir şehirde hesap uzmanı olarak çalışıyor. En küçük kızım fen lisesinde okuyor, 3 kızımı evlendirdim. Kolay bir iş değil. Büyük emek harcıyorum ama emek vermeden hiçbir şey olmuyor."

Kaynak: DHA