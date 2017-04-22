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Buradasınız : » » Ev fiyatına çini tabak

Ev fiyatına çini tabak

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan bir sanat galerisinde "Nuh’un Gemisi" işlemeli çini tabak 150 bin liradan satışa sunuldu.

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Ev fiyatına çini tabak

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan bir sanat galerisinde "Nuh’un Gemisi" işlemeli çini tabak 150 bin liradan satışa sunuldu. Eser, yanardağ tüflerinden yapılmış olması ile de dünyada tek olma özelliği taşıyor.

UNESCO tarafından yaşayan insani hazine olarak ilan edilen ve 2008 yılında ödülü verilen çini sanatçısı merhum Sıtkı Olçar’ın kızı seramik sanatçısı Nida Olçar, tasarladıkları özel çini tabağı Göreme beldesinde dünyanın en nadide ürünlerinin satışa çıkarıldığı sanat galerisinde satışa sundu. 12 kilogram ağırlığında ve 1 metre çapında olan dünyada tek örneğinin Kapadokya’da bulunduğu "Nuh’un Gemisi" adlı çini tabağı 150 bin liradan satılacak.

Sanatçı Nida Olçar, ev değerindeki esere dair şu bilgileri verdi: "Kapadokya bölgesinin Erciyes ve Hasan dağı eteklerindeki yanardağ tüflerinden elde ettiğimiz kırmızı topraklarla bir metre çapındaki bu özel çini tabağı tasarladık. Çini tabağımız yaklaşık 12 kilogram ağırlığındadır. Satış fiyatı için 150 bin lira belirledik. Eserimiz daha çok ABD, Avustralya ve Kanadalı müşterilerin ilgisini çekiyor. Yanardağ tüflerinden elde edilen bu eser dünyada tek olma özelliği taşımaktadır" dedi. 

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