"Engelsiz taksiler" Kocaeli'de ücretsiz hizmet veriyor

Özel donanımları sayesinde tekerlekli sandalye kullanıcısı ve refakatçisinin rahatça seyahat etmesine imkan tanıyan 5 "Engelsiz Kocaeli Taksi", Kocaeli caddelerinde hizmet veriyor.

Randevu sistemiyle ücretsiz hizmet veren taksiler, engelli bireylerin sağlık kuruluşlarına ulaşımları başta olmak üzere eğitim ve sosyal hayatlarındaki ihtiyaçlarını karşılamaları için kolaylık sağlıyor.

Randevular çağrı merkezinden alınıyor

Taksilerden yararlanabilmek için gerekli evrakla kayıt işlemi tamamlandıktan sonra "444 11 41" numaralı çağrı merkezinden randevu alınabiliyor. Plansız gelişen ihtiyaç durumlarında ise randevu sisteminin müsaitlik durumuna göre engelli bireylere yardımcı olunuyor.

Kocaeli Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ve 18 yaşında fiziksel engelli oğlu olan Asiye Öndeş, hizmetten memnun olduklarını, diğer taksilere binmenin hem zahmetli hem de maliyetli olduğunu anlattı. Öndeş, "Hem ücretsiz hem de zahmetsiz olarak oğlumun hastane ve diğer işlerini halledebiliyoruz" dedi.

Kaynak: AA