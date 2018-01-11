  • 11 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.799
    EURO 4.571
  • BIST 113587.83
    ALTIN 161.466
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » "Engelsiz taksiler" Kocaeli'de ücretsiz hizmet veriyor

"Engelsiz taksiler" Kocaeli'de ücretsiz hizmet veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı çalışan "Engelsiz Kocaeli Taksi", engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Engelsiz taksiler&quot; Kocaelide ücretsiz hizmet veriyor

Özel donanımları sayesinde tekerlekli sandalye kullanıcısı ve refakatçisinin rahatça seyahat etmesine imkan tanıyan 5 "Engelsiz Kocaeli Taksi", Kocaeli caddelerinde hizmet veriyor.

Randevu sistemiyle ücretsiz hizmet veren taksiler, engelli bireylerin sağlık kuruluşlarına ulaşımları başta olmak üzere eğitim ve sosyal hayatlarındaki ihtiyaçlarını karşılamaları için kolaylık sağlıyor.

Randevular çağrı merkezinden alınıyor

Taksilerden yararlanabilmek için gerekli evrakla kayıt işlemi tamamlandıktan sonra "444 11 41" numaralı çağrı merkezinden randevu alınabiliyor. Plansız gelişen ihtiyaç durumlarında ise randevu sisteminin müsaitlik durumuna göre engelli bireylere yardımcı olunuyor.

Kocaeli Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ve 18 yaşında fiziksel engelli oğlu olan Asiye Öndeş, hizmetten memnun olduklarını, diğer taksilere binmenin hem zahmetli hem de maliyetli olduğunu anlattı. Öndeş, "Hem ücretsiz hem de zahmetsiz olarak oğlumun hastane ve diğer işlerini halledebiliyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, engelsiz taksi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER