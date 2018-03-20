Dünyanın son erkek beyaz gergedanı öldü

Yaşla ilgili problemler ve enfeksiyon nedeniyle sağlık durumu son günlerde kötüleşen Sudan’ın uyutulduğu duyuruldu.

Kenya'daki Ol Pejeta Koruma Bölgesi İdaresi üst yöneticisi Richard Vigne, Sudan'ın hayattayken türünü çok iyi bir şekilde temsil ettiğini söyleyerek, Sudan'ın, soyu tükenme tehlikesi bulunan hayvanlarla ilgili farkındalığı artırma çalışmalarındaki rolüyle hatırlanacağını söyledi.

Ol Pejeta'da danışman olarak görev yapan Elodie Sampere de "Sudan iri cüsseli ama çok mülayim bir gergedandı ve harika bir kişiliğe sahipti" dedi.

Sudan'ın genetik numuneleri korunuyor

Kenya'da iki dişi beyaz gergedanın yaşadığını belirten Sampere, türün devamı için Sudan'ın genetik numunelerinin muhafaza edildiğini söyledi.

Farkındalığı artırmak ve bağış toplamak için Sudan'a geçen yıl "Tinder" uygulamasında hesap açılmıştı.

Kaynak: AA