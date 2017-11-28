  • 28 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.912
    EURO 4.663
  • BIST 105459.97
    ALTIN 162.639
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dünyada sadece İzmir'de belirlenen yeni bir bitki türü keşfedildi

Dünyada sadece İzmir'de belirlenen yeni bir bitki türü keşfedildi

Ege Üniversitesi tarafından keşfedilen ve dünyada sadece İzmir'de yayılış gösteren bir bitki türü keşfedildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dünyada sadece İzmirde belirlenen yeni bir bitki türü keşfedildi

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım tarafından, dünyada sadece İzmir'de yayılış gösteren bir endemik bitki türü keşfedildi. Yeni türe "Eferezenesi" adı verildi.

Yeni keşfedilen bitki türünün Apiaceae (Maydanozgiller) ailesinden Peucedanum cinsine ait olduğu belirlendi.

Eferezenesi

Eferezenesi adı verilen bitkiye ilişkin 22 Kasım 2017 tarihinde TÜBİTAK bünyesindeki Turkish Journal of Botany-Doğa Dergisi'nde bilimsel makale de yayımlandı.

Doç. Dr. Hasan Yıldırım, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Duman ile birlikte bilim dünyasına tanıtıldığını belirterek, "2001 yılına kadar EÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışan ve o süreçte EÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü görevlerini üstlenen Prof. Dr. Güven Görk'ün ismine atfen 'Peucedanum guvenianum Yıldırım ve Duman' olarak isimlendirildi. Türkçe bilimsel ismi ise 'Eferezenesi' olarak belirlendi." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ege Üniversitesi, endemik bitki türü, Eferezenesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER