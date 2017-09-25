Dünyaca ünlü şefler Konya'da buluşacak

Anadolu Halk Mutfağı Derneği ve Meram Belediyesinin organizasyonuyla 28-30 Eylül'de düzenlenecek Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri kapsamında dünyaca ünlü mutfak şefleri Konya'da bir araya gelecek.

Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı Adnan Şahin, Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nde düzenlenen basın toplantısında, Ateşbaz-ı Veli'nin 12. yüzyılda adına türbe yapılan dünyadaki ilk aşçı olduğunu söyledi.

Aşçılığının yanı sıra manevi birçok özelliğe sahip Ateşbaz-ı Veli'nin gastronomi dünyası için çok değerli olduğunu vurgulayan Şahin, "12. yüzyılda, Avrupa'da ya da dünyada 'mutfağın' söz konusu bile olmadığını hepimiz biliyoruz. O yüzden bu toprakların ne kadar önemli bir ev sahibi olduğunu, ne kadar önemli kültürlere ev sahipliği yaptığını da bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Şahin, Ateşbaz-ı Veli'nin Konya ve Türkiye için sadece kültürel değil ekonomik bir anlamı da bulunduğunu belirterek, uluslararası anlamda şu anda en çok revaçta olan etkinlik ya da festivallerin gastronomi ağırlıklı olduğunu anlattı.

Gastronominin ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk defa Turizm Şurası içinde 'Gastronomi' başlığını açtı. Bu durum çok önemli. Turizm Şurası her yıl yapılırdı ancak 'Gastronomi' diye bir başlık yoktu. Bu yıl tüm çevrelerde olduğu gibi Bakanlık da artık gastronominin ne kadar önemli bir ekonomik fayda getirdiğinin farkına vardı. Dünyada 21 milyar dolar gibi bir rakamla gastronomi pazarından bahsediliyor. Bu paradan herkes nasibini almalı."

Şahin, Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri kapsamında ülke kültürünün de tanıtılacağına dikkati çekerek, "Ülkemizde mutfak dediğinizde Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı konuşulur ama akıllara Selçuklu mutfağı gelmez. Halbuki bu topraklarda mutfağın temeli, Selçuklu mutfağıdır. Rafine mutfağımız Selçuklu mutfağıdır. O yüzden bu sene ilk defa 6 büyük otelin katılımıyla Selçuklu Yemekleri Yarışması yapılacak. Bu yarışmayı da ulusal düzeye çıkarmaya çalışacağız." diye konuştu.

"Ateşbaz-ı Veli bizim Aşçı dedemizdi"

Meram ilçe Belediye Başkanı Fatma Toru da Anadolu coğrafyasının çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmasının, ülke için zengin bir mutfak kültürü sağladığını söyledi.

Ülke mutfağının tanıtımı adına ilk kez 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen etkinliklerin 2014 yılında Konya'ya taşındığını hatırlatan Toru, "Ateşbaz-ı Veli Meram'da meftun. Mekan ile program ilişkisi anlamında etkinliklerin Konya'da yapılması önemliydi. Aynı zamanda Ateşbaz-ı Veli bizim 'Aşçı dede'mizdi." ifadelerini kullandı.

Şehrin ve ülkenin tanıtımında Ateşbaz-ı Veli'nin güçlü bir simge olması gerektiğine işaret eden Toru, Ateşbaz-ı Veli'nin, uluslararası arenada adına türbe yapılan ilk aşçı olduğu için tüm gastronomi çevrelerince bilindiğini aktardı.

Ateşbaz-ı Veli'nin sadece aşçılığıyla tanınmadığını belirten Toru, "Ateşbaz-ı Veli bizim için sadece bir mutfak ekolü değil, onu sadece mutfak kültürüyle tanımıyoruz. Aynı zamanda bir eğitim ve terbiye makamı. Biz arzu ediyoruz ki Ateşbaz-ı Veli hem yemek kültürümüzle hem tasavvufi boyutuyla hem eğitimde bir ekol oluşuyla uluslararası anlamda tanıtılsın." şeklinde konuştu.

Mevlana ve Ateşbaz-ı Veli türbelerini ziyaretlerin ardından Kazan Açma Merasimi ile başlayacak etkinliklerin Tantavi Ambarı'nda gerçekleştirileceğini anlatan Toru, "Etkinlikler kapsamında, yarışmalar, gastro şovlar düzenlenecek, mutfak kültürümüz tanıtılacak. Dünyaca ünlü şefler, etkinlikler boyunca Konya'da olacak. Programımız, şehrin çeşitli bölgelerinde aşure ikramımızla 30 Eylül Cumartesi günü son bulacak." bilgisini aktardı.