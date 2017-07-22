Doğu Akdeniz'in ilk zeytincilik müzesinde sona gelindi

Yaklaşık 4,5 milyon dikili zeytin ağacıyla zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip olan Hatay'ın Altınözü ilçesinde 4 yıldır hazırlıkları süren "Zeytincilik Müzesi"nde sona yaklaşıldı.

İlçede bir zamanlar zeytinyağı tesisi olarak kullanılan yaklaşık 300 yıllık bir tesis, Altınözü Kaymakamlığı koordinesinde, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Altınözü Belediyesi ve özel bir vakıf tarafından restore edilerek "Zeytincilik Müzesi'ne dönüştürülüyor.

Tokaçlı Mahallesi'nde yer alan, zeytinyağının çıkarıldığı taşlardan, saklama odalarına kadar her şeyin geleneksel olduğu müze, ilçenin hemen hepsinin zeytincilikle uğraştığı halka da gelir kapısı olacak.

Müze bahçesinde oluşturulacak kahvaltı salonuyla gelen turistlere zeytinin farklı çeşitleri ikram edilecek, halk ürettiği ürünleri de ziyaretçilere satarak ekonomilerine katkı sağlayacak.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, kutsal bir yiyecek olan zeytinin Kur'an-ı Kerim'de isminin geçtiğini anımsattı.

Zeytinin Anadolu'nun birçok yerinde kahvaltıda tüketilen bir ürün olduğunu ancak ilçedeki vatandaşların temel geçim kaynağını oluşturduğunu vurgulayan Uygur, şöyle devam etti:

"Bugün Şırnak'tan Mersin'e kadar Muğla'dan Çanakkale'ye kadar geniş bir coğrafyada zeytin üretimi söz konusu. Türkiye'deki tarım arazilerinin yüzde 2'si zeytin arazisi iken ilçemizde tarım arazilerinin yüzde 52'si zeytinlik. Yaklaşık 4,5 milyon zeytin ağacımız var. Altınözülü olup da zeytine dokunmayan hiç kimse yok. Ataları bu işi yapmış. Bugün de temel geçim kaynağı zeytin ve zeytinyağı. İlçemizde yaklaşık 45 tane zeytinyağı imalathanesi var. Geçen sene yok yılıydı ama buna rağmen 12 bin ton zeytin yağı, 50 bin ton da kahvaltılık zeytin üretimi söz konusu oldu."

İlçenin zeytincilik kültürünün en önemlilerinden bir tanesinin de restorasyon aşamasında olan 3 asırlık tesisten dönüştürülen "Zeytincilik Müzesi" olduğunu vurgulayan Uygur, müzenin ilçe ve bölge için anlamının büyük olduğunu söyledi.

Bölgede ilk olacak

Müzenin, halkın neredeyse hepsinin uğraştığı zeytincilikten elde ettiği kazanca katkı sağlayacağını belirten Uygur, "Zeytin turizmini ilçemize kazandıracağız. Bölgenin ilk zeytincilik müzesi, bu tarihi mekanda gerçekleşecek. Müzemizin olduğu köyde hala eski usule göre zeytincilik yapılıyor, burası yaşayan bir müze olacak, zeytinciliğin tüm aşaması burada sergilenecek. İnsanlar gelip kahvaltısını yapacak zeytin ve zeytinyağı ağırlıklı olarak tüm ürünleri tatma imkanları olacak. Gelen turistlerimizi zeytin ve türlerinden oluşan soframızda misafir edeceğiz." dedi.

Uygur, yaklaşık 4 yıldır restorasyonu süren müzede açılış için artık son hazırlıkların yapıldığına değinerek, ekim ayındaki hasat döneminde müzeyi açacaklarını ifade etti.

Hasat zamanıyla ilçede ilk kez zeytin ve zeytinyağı festivali de düzenleyeceklerini aktaran Uygur, burada hem ilçenin tanıtımına katkı sağlayacaklarını hem de Türkiye'nin sayılı gurmelerinin ağırlanıp zeytin ve zeytinyağı yarışması düzenleyeceklerini bildirdi.

İlçede aynı zamanda Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsünün kurulacağını, belirlenen alanlarda kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını aktaran Uygur, "İlçeye yapılan yatırımlar, festivaller ve müzemizle biz zeytinin hem marka değerinin arttırılması hem de bu binlerce yıllık ömrü olan kadim bitkinin gerçek hak ettiği değere ulaşması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.