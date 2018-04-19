Doğu Akdeniz'de koyun kırkım zamanı başladı

Hatay'ın Suriye sınırı bölgesinde çadırlarda yaşayan Saçıkaralı Yörükleri ile yaylalara çıkma hazırlığı yapan Osmaniye'deki hayvancılar, yaz mevsimine hazır hale gelmek için koyunlarını kırkmaya başladı.

Saçıkaralı Yörükleri, kış aylarını Hassa ilçesinde, yaz aylarını ise Kayseri'nin serin yaylarında geçiriyorlar.

Koyunlarını "kırklık" adı verilen özel makaslarla tıraş ederek yaza hazırlayan Yörükler, bu şekilde koyunlarının hem daha iyi beslenmelerini hem de sıcak yaz günlerini daha rahat geçirmelerini sağlıyor.

Saçıkaralı Yörüklerinden 52 yaşındaki Ali Deveci, her yıl mayıs aylarında Kayseri'nin serin yaylalarına çıktıklarını söyledi. Yaylalara çıkmadan önceyse koyunların kırkıldığını anlattı:

"Bir kişi, bir günde yaklaşık 30-35 civarında koyunu kırkabilir. Koyunu daha iyi etlensin daha iyi gelişsin diye kırkarız çünkü yün onu sıkar. Senede bir defa kırkım yaparız."

Osmaniye'de de kırkım zamanı

Osmaniye'de hava sıcaklıklarının artmasıyla yayla hazırlıklarına başlayan hayvancılar, koyunlarının yaz aylarını rahat geçirmesi, et ve süt verimlerinin artması için yünlerini kırkmaya başladı.

Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvan üreticisi Mahmut Ak, "Böylece hayvanlarımız sıcak havada rahat ediyor. Elde etiğimiz yünü de annelerimiz, kardeşlerimiz yıkayarak yatak, yorgan yapmakta kullanıyor. Yünü kırkılan hayvanlarımızın et ve süt verimi de artıyor" dedi.

Kaynak: AA