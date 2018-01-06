Dilaver ve keçisi sosyal medyaya damga vurdu

Dilaver ve keçisi...

Onlar, sıcaklığı ve samimiyetiyle sosyal medyaya damgasını vuran görüntünün iki kahramanı.

Dilaver ailesi ile birlikte Kayseri’nin Sultansazlığı milli parkına yakın Çarıklı mezrasında yaşıyor.

Aile hayvancılıkla uğraşıyor. Dilaver'in hayatı o hayvanlarla birlike geçiyor.

Onu kamerasıyla kaydeden kişi ise fotoğraf sanatçısı Hüseyin Taşkın. Bölge Taşkın’ın da memleketi.

Dilaver, kısa süre önce öksüz kalan yavru keçiyi yanından hiç ayırmıyormuş, Taşkın ikisinin arasındaki sevgiyi görünce bu anı ölümsüzleştirmiş.

Hüseyin Taşkın, yaz sonu çekilen görüntüyü iki gün önce Instagram hesabından paylaştı.

Dilaver ve yavru keçisinin videosu, o andan itibaren Anadolu’daki mütevaziliğin, masumiyetin en güzel örneklerinden biri oldu.

