Depremlerin yıkamadığı yapı: Erzincan Tren Garı

Erzincan Tren Garı, dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 depreminin yanı sıra 1983 ve 1992 depremlerine rağmen kentte ayakta kalmayı başaran tek bina. Gar, 2 santimetrelik hasarla yeni depremlerden korkmadığını gösteriyor.

Erzincan Tren Garı'nı Alman mühendisler projelendirdi, 1938'de Türk işçiler kısa bir sürede inşa etti.

1939'daki depremde ayakta kalan tek bina

Erzincan depremleri konusunda araştırma yapan Jeoloji Yüksek Mühendisi Selahattin Ayan, bölgenin önemli bir deprem kuşağı üzerinde yer aldığına dikkat çekti.

Ayan, Türkiye'yi çok önemli iki deprem kuşağının kontrol ettiğini belirtti.

"Türkiye Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunmaktadır. Erzincan bu iki fayın kesişim noktasında bulunması sebebiyle kentte depremler daha sık meydana gelmektedir. Erzincan'da 1939'da meydana gelen deprem, Anadolu coğrafyasında meydana gelen en büyük deprem olarak kayıtlara geçmiştir. Erzincan bu depremle tamamıyla yok olmuştur."

Ayan, yaşanan deprem sonrası yalnızca Erzincan Tren Garı'nın ayakta kaldığını hatırlatarak, binadaki hasarın sadece 2 santimetrelik kayma olduğunu vurguladı.

"1939'da meydana gelen depremde Erzincan Tren Garı ayakta kalmayı başarmıştır. Yaşanan yıkıcı depremin binaya verdiği hasar sadece 2 santimetrelik bir kaymadan ibarettir. Bu bina bize şunu söylüyor; insanları öldüren deprem değil, insanları öldüren kendi elleriyle yapmış oldukları binalardır. Aslında aldığımız mesaj çok net. Bu ne demek? Depreme dayanıklı binalar inşa edeceğiz. Bu mümkün mü? Bu çağda bunun fazlasıyla mümkün olduğunu görebiliyoruz."

79 yıldır yaşadığı felaketi unutamıyor

Kentte 27 Aralık 1939'da meydana gelen depremi yaşayan 92 yaşındaki Abdulbaki Çayıroğlu ise, aradan geçen yıllara rağmen o felaketi unutamıyor.

Çayıroğlu, sabah namazına doğru adeta "kıyametin koptuğunu" anlattı.

"Kardeşimle birlikte aynı yatakta yatıyorduk. Sabaha karşı şiddetli bir sarsıntı ile uyandık. Kaldığımız ev çökünce kerpiç tuğlalar üzerimize düştü ancak başımız dışarıda kaldı. Tuğlaların altından sıyrılarak çıktık. Dünyalar bizim oldu. Çıktığımızda etrafta bulunan yığınların altında insan sesleri duyduk. Sıkışıp kalan insanlar yardım bekliyordu. Hava çok soğuktu. Yaşanan depremde 40-45 bin insanımız hayatını kaybetti. Her taraf dümdüz olmuştu. Deprem sonrası 2-3 gün kadar Erzincan'da kaldık ve ardından ailemle birlikte Kayseri'ye yerleştik. Allah bir daha böyle bir felaketi bize göstermesin inşallah."

Kaynak: AA