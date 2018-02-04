Dağcılar tecrübelerini AFAD görevlilerine aktarıyor

Iğdır'da görev yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri, dağlarda yaşanan vakalara müdahale için tecrübeli dağcılardan arama kurtarma eğitimi alıyor.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan ve sıklıkla dağlık alanlarda çeşitli mahsur kalma ile kazaların yaşandığı Iğdır'da görev yapan AFAD görevlilerine, bölgeye hakim dağcılar tarafından arama kurtarma eğitimi verilmesine başlandı.

Dağda yön bulma, beslenme, yürüyüş, çadır kurma, kaya tırmanışı ve yaralı indirme konuları başta olmak üzere birçok alanda eğitilen AFAD görevlileri, yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşın tedbirli olmaları amacıyla zorlu bir eğitim alıyor.

İl AFAD Müdürlüğünce organize edilen ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteklediği proje kapsamındaki eğitim sayesinde Iğdır'ın dağlarında yaşanan olumsuzluklara en iyi şekilde müdahale edilmesi hedefleniyor.

Eğitimi veren Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Antrenörü Cengiz Erdener, eğitimle AFAD ekiplerinin en zorlu alanlarda dahi yaşanan olaylar için hazırlıklı olacağını söyledi.

Eğitim programının dağlık bir coğrafyada görev yapan personeller için gerekli olduğunu aktaran Erdener, "Iğdır AFAD personeline temel dağcılık teknikleri, dağcılık malzemelerinin kullanımı, tırmanış ve iniş teknikleri, sarp yerlerden insan veya canlı tahliyesi için kendilerine gerekebilecek malzeme ve teknik bilgisi hakkında ders veriyoruz." dedi.

Erdener, bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle birçok dağ, tepe ve kayalığı barındırdığına işaret ederek, "AFAD görevlileri, aldıkları eğitim ve sahip oldukları malzemeleri kullandıkları takdirde zor yerlerdeki kurtarma görevlerinde rahatlıkla başarı sağlayacaklardır. AFAD ekipleri uygulanan eğitim programıyla Ağrı Dağı ve birçok sarp dağların bulunduğu bu bölgede yaşanan kazalara daha iyi ve daha hızlı şekilde müdahale edebilecek." diye konuştu.

Dağcılardan İlteriş Kağan Taşkınsu, bölgede bulunan neredeyse tüm dağları ve kanyonları gezdiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Yaptığımız spor gereği bölgedeki birçok alanı iyi bilmekteyiz, ayrıca dağcılık ve kurtarmada kullanılan tekniklere hakimiz ve bilgilerimizi eğitimle AFAD ekiplerine aktarıyoruz. Bu eğitimlerin bölgemiz için olumlu dönüşler alacağına inanıyoruz. Bu eğitimler ve AFAD ekiplerinin kırsaldaki çalışmalarından verim alınacak. Eğitimler ile AFAD ekipleri bölge kırsalına da hakim olacak."