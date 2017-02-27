Çocukluğundan beri topladığı eşyaları sergiliyor

Ordu'da çocukluğunda başladığı eski ve kullanılmayan eşyaları toplama hobisini 55 yıl boyunca sürdüren Hüseyin Özyurt, koleksiyonunu evinin bahçesindeki serenderde sergiliyor.

Altınordu ilçesi Burhanettin Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Hüseyin Özyurt, eski eşyaları toplama hobisini 55 yıldır sürdürüyor. Daha çok çöplere atılan eşyaları toplayarak evine getiren Özyurt, bunların temizliğini yapıyor.

Özyurt'un, evinin bahçesindeki, Karadeniz'e özgü ahşap serenderde muhafaza ettiği koleksiyonunda, daktilodan gaz lambasına, tarım aletlerinden mutfak malzemelerine kadar farklı eşyalar bulunuyor.

Hüseyin Özyurt, yaptığı açıklamada, geçmişe ait herşeyin kendisi için değerli olduğunu söyledi.

Topladığı eşyaları özenle bakımdan geçirdiğini belirten Özyurt, "Eşyaların bir bölümünü komşudan aldım. Bir kısmı da koleksiyon merakımı bilenler tarafından getirildi. Çoğunu çöplerde buldum. Dere kenarlarına da atılmış çok eşya topladım. Çöplere hurda halinde eski eşyalar atılıyor. Onları alarak evime getiriyorum, hijyenik hale gelmesi için temizliyorum. Bozuk ve parçaları kopmuş olanları tamir ediyorum. Elimden geldiği kadar bakım yapıyorum. Çünkü eski dönemlere ait eşyaları çok seviyorum." diye konuştu.

"Adeta geçmişe yolculuğa çıkıyorlar"

Evinin bahçesinde hem hayvan yemlerini hem de kuru gıdaları sakladıkları serender olduğunu anlatan Özyurt, emekli olduktan sonra, biriktirdiği eşyaları burada sergileme kararı aldığını ifade etti.

Eşyaların daha iyi görünmesi için serendere birkaç ekleme yaptığını dile getiren Özyurt, şunları kaydetti:

"Serenderin etrafı boştu ve dış cephesine eşyaları astım. Oluşturduğum raflara eşyaları yerleştirdim. Zamanla da eşyalar çoğaldı. Komşular da burayı gördükçe bana eşya getirdi. Süreç içinde serender güzel görünüme kavuştu. Genelde bu tarz eşyaları biriktiren kişiler ev ya da iş yerine koyar. Ben de evin balkon bölümüne ve serendere koydum. Misafirlerimiz baktığı zaman değişik bir yere geldiğini ve çok güzel bir ortam olduğunu söylüyor."

Eski eşyaları görenlerin adeta geçmişe yolculuğa çıktığına işaret eden Özyurt, eşyalarını zamanla daha büyük yere taşımak istediğini ve müze gibi bir ortam oluşturmayı hedeflediğini sözlerini ekledi.