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Buradasınız : » » Cenazesinde kayınpederine hakkını helal etmedi

Cenazesinde kayınpederine hakkını helal etmedi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Muhlis Kocasarı, cenaze törenine katıldığı kayınpederinin kendisine adil davranmadığını öne sürerek hakkını helal etmedi.

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Cenazesinde kayınpederine hakkını helal etmedi

"Bana adil davranmadı" dedi, kayınpederine hakkını helal etmedi. Ve sözleri cenaze töreninde soğuk duş etkisi yaptı. 

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde yaşayan Ramazan Güven 87 yaşında hayatını kaybetti.

Damadı Muhlis Kocasarı, cenaze töreninde söz istedi, kayınpederinin kendisine haksızlık yaptığını iddia etti ve "Hakkımı helal etmiyorum." dedi. 

Kocasarı'nın sözleriyle törendekiler neye uğradığını şaşırdı. 

Hakkını helal etmeyen damat, cemaatten birinin uyarısıyla bulunduğu ön safı terk etti.

Mezarlığın tartışma yeri olmadığını belirten imamın daha sonra cenaze namazını kıldırdığı Ramazan Güven'in cenazesi toprağa verildi.

"Tapuyu üzerime vermeden vefat etti"

Defin töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Kocasarı, sağlığında kayınpederini birçok kez hastaneye götürdüğünü ve onunla ilgilendiğini söyledi.

Ancak kendisinden parasını peşin verip arazi aldığını belirten Kocasarı, "Hasta olduğu için ‘Tapunu sonra alırsın.’ dediler. Ben de üzerine düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Kocasarı, kayınbiraderlerinin de bir yıldır bu sorunu halletmediklerini ileri sürdü.

Eşinin de bu sorunu çözmeleri için kardeşlerine uyarıda bulunduğunu vurgulayan Kocasarı, "Eşim de birçok kez söyledi. Her seferinde 'Tamam halledeceğiz.' dediler. Eşimin ağabeyi burada bir otel işletiyordu. Onu da kapattı ve İngiltere'ye gitti. Şimdi de babası vefat etti. Benim alacağım kaldı. Bu nedenle mezarlıkta imamın huzurunda hakkımı helal etmedim. Alıncaya kadar da helal değildir. Her şeyi Allah'a havale ediyorum." dedi.

Kaynak: AA  

Etiketler: seydikemer, Muğla, cenaze
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