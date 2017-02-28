Çalınan tavuk ve horozunu bulana 400 TL verecek

Niğde'de 3 tavuğu ve horozu çalınan kişi, hayvanları bulana her biri için 100'er lira ödül verecek.

Efendibey Mahallesi'nde ikamet eden Hanifi Kılınç'ın, yaklaşık 1 hafta önce evinin bahçesindeki kümesten "Ligorin" cinsi 3 tavuğu ile horozu çalındı.

Sabah saatlerinde kümesin kapısını açan Kılınç, hayvanlarının yerinde olmadığını gördü. Hanifi Kılınç, hayvanları bir süre aradıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polisler kümeste parmak izi aradı, ancak herhangi bir ize rastlamadı.

Kılınç, 2005 yılından bu yana tavuk beslediğini belirterek, "Akşam yemledim, kontrolünü yaptım, kümesi kapattım. Sabah saat 06.00'da geldiğimde kümesin açılıp 3 tavuk ve bir horozumun çalındığını fark ettim." dedi.

Tavuklarının kendisi için özel olduğunu anlatan Hanifi Kılınç, şöyle konuştu:

"İsteselerdi birini ya da ikisini verebilirdim, bana bir tanesi kalabilirdi. Cinsi çoğalsın diye besliyordum. Polise başvurdum, parmak izi var mı diye kontrol ettiler ama olmadığını söylediler. Bulan kişiye tavuk başı 100 lira, toplam 400 lira vereceğim. Satın alınsa 25-30 lira eder ama benim için özel olduğu ve neslinin devamı için 100'er lira vereceğim. Eğer yemişlerse çok yazık etmişlerdir, vahim bir durum. Bu cins tavuğu olan varsa bir tane istiyorum. Hediye ederlerse çok memnun olurum."