Bu durak yazın serinletiyor, kışın ısıtıyor

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için klimalı kapalı duraklar yapıldığı belirtildi.

Bitlis'te çetin ve uzun süren kış aylarında otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların sıkıntı yaşadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle hasta, yaşlı ve çocuklar, soğuk ve fırtınalı havalarda otobüs duraklarında büyük zorluklarla karşılaşıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların üşümemesi ve sıcak ortamda beklemelerini sağlamak için bugüne kadar kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen 7 durağa, yazın serinletmesi kışın da ısıtması için özel klimalar konuldu. İlk etapta şehir merkezinde vatandaşların en yoğun beklediği merkezi duraklarda, kapalı klimalı duraklar yapılmaya başlandı. Bu durakların sayısı zamanla artacak."

Her durağın görevlilerinin olacağına işaret edilen açıklamada, görevlilerin sürekli durakları ve önündeki karları temizleyeceği bildirildi.

"Daha önce dışarıda donuyorduk"

Klimalı durakta bekleyen vatandaşlardan Şahin Çankaya, çok doğru bir hizmet verildiğini söyledi.

Kentte hava şartları göz önünde bulundurularak yapılan durakların, özellikle kadın ve çocuklar için çok faydalı olduğunu dile getiren Çankaya, "Şehrimizin birkaç yerinde daha olması güzel olabilir. İçerisi çok güzel ve sıcak. Bitlis'te hava çok soğuk. Ne kadınlar ne de çocuklar üşüyor. Harika bir şey, çok beğendik." dedi.

Vatandaşlardan Halil Özüne ise kapalı duraklar yapılmadan önce dışarıda otobüs beklerken çok üşüdüklerini anlatarak, "Şimdi kapalı duraklar yapıldı. Durak klimalı ve çok sıcak. Daha önce dışarıda donuyorduk. Allah Bitlis Belediyesinden razı olsun." diye konuştu.

Remzi Karasu da verdiği hizmetten dolayı belediyeye teşekkür ederek, "Bazen şehir içi minibüslerinin gelmesi uzun sürüyordu. Bu çok güzel bir hizmet. Valimize çok teşekkür ediyorum. Son bir ayda çok süper hizmeti var." ifadelerini kullandı.